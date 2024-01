La Scienza della Terra nei Monti Livornesi

Gli argomenti trattati in questo primo evento costituiscono un naturale e logico preludio conoscitivo utile e necessario per poi affrontare al meglio gli argomenti previsti nei successivi seminari

Il Gruppo Geo Mineralogico Livornese, fondato a fine settembre 2023, un’associazione che ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la cultura delle Scienze della Terra, in particolare la geologia e la mineralogia dei Monti Livornesi e della Toscana, dopo aver effettuato 2 escursioni guidate e molto partecipate nel mese di novembre, ha messo in piedi in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno una importante iniziativa consistente in un ciclo semestrale di seminari e di escursioni che tratteranno dei vari aspetti geologici, minerari e mineralogici dei Monti Livornesi.

I seminari saranno tenuti da esperti di chiara fama, docenti universitari e ricercatori del CNR ed anche da membri del Gruppo stesso.

All’iniziativa hanno fornito il patrocinio il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, il Museo di Storia Naturale di Calci e l’Ordine Regionale dei Geologi della Toscana.

Il primo seminario, dal titolo “La geologia dei Monti Livornesi nel quadro evolutivo della Tetide alpina: un viaggio nello spazio e nel tempo lungo 130 Ma” sarà tenuto da Andrea Cerrina Feroni, già primo ricercatore del CNR-IGG di Pisa, in data 26 gennaio alle ore 17:30 presso la sala Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Il giorno successivo, sabato 27 gennaio, è programmata l’escursione didattica quale compendio di osservazione sul campo delle tematiche sviluppate nel seminario del giorno precedente.

Con l’occasione in questo primo seminario sarà presentato il Gruppo Geo Mineralogico Livornese ed esposti gli scopi e le finalità che lo animano e che sono alla base della sua costituzione.

Si darà anche conto e spiegazione dell’intero programma di seminari e di escursioni, sia a livello di contenuti che dell’impostazione metodologica che ha condotto alla scelta degli argomenti dei vari eventi, con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza della storia naturale del territorio e di diffondere informazioni certe e validate da un punto di vista scientifico.

Dopo la presentazione del seminario e la successiva discussione, i presenti si potranno trattenere per un momento conviviale.

