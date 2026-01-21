La scrittrice Tomassini presenta il suo libro

Scrittrice e giornalista, firma del Fatto Quotidiano, Tomassini presenta il suo nuovo libro, Roveto ardente

C’è una scrittura che non consola, ma testimonia. Che non addomestica il dolore, ma lo attraversa. È da qui che prende avvio il tour letterario di Veronica Tomassini giovedì 23 gennaio alla libreria Mondadori di via Grande. Scrittrice e giornalista, firma del Fatto Quotidiano, Tomassini presenta il suo nuovo libro, Roveto ardente. Poetica di una vita tra la ferita e la rivelazione, un libro autobiografico e radicale, dove la letteratura diventa missione, atto di pietas e di rabbia insieme. A introdurre il volume è Omar Pedrini, che nella scrittura e nello stile di vita dell’autrice ha riconosciuto una parentela profonda con Ciampi: la stessa urgenza morale, lo stesso rigore umano, la stessa fedeltà a una verità scomoda.

Un riconoscimento nato da un incontro letterario preciso: Sangue di cane (La Nave di Teseo, 2024), il libro che ha fatto conoscere Veronica Tomassini a Pedrini e che resta uno dei testi più potenti della narrativa italiana recente. Un’opera che racconta la marginalità, la caduta, le vite spezzate non come scenari di degrado, ma come luoghi privilegiati per un incontro con la verità. L’incontro livornese sarà moderato da Enrico Pompeo, mentre Silvia Lemmi leggerà alcuni brani proprio da Sangue di cane, restituendo al pubblico quella lingua febbrile e visionaria che ha reso Tomassini una delle voci più originali e anticonformiste del panorama contemporaneo. In Roveto ardente la scrittura si fa confessione senza schermi: periferie, stazioni, case occupate, esistenze ai margini diventano materia viva di una narrazione che non cerca redenzioni facili, ma una bellezza segreta, nascosta negli scarti del mondo. È una letteratura scritta “nella carne”, come dichiara la stessa autrice, vergognata e insieme instancabile. Da Livorno parte dunque un tour che non è soltanto una serie di presentazioni, ma un attraversamento: della parola, della ferita, della rivelazione. Un invito a guardare dove solitamente si distoglie lo sguardo, e a riconoscere che, a volte, è proprio lì che la scrittura trova la sua forma più necessaria. Appuntamento da non mancare quindi per venerdì 23 gennaio alla libreria Mondadori di via Grande.

