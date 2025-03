La scrittrice tredicenne Ba Amy Arame presenta il suo libro “Aria senegalese”

Appuntamento sabato 22 marzo alle ore 16 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Ba Amy Arame frequenta l’ultimo anno delle medie Michelangelo. Appassionata di scienze, geografia e italiano adora soprattutto scrivere temi nei quali, con una scrittura sempre autentica e sincera, riesce a strutturare con la creatività che la contraddistingue pensieri e riflessioni sul mondo in cui vive

Sabato 22 marzo alle ore 16 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, Ba Amy Arame, scrittrice tredicenne, presenterà il suo primo libro intitolato Aria senegalese. All’incontro sarà presente anche il sindaco Luca Salvetti che condurrà insieme a lei questo momento di incontro e approfondimento.

Scritto sotto forma di diario, la storia è il racconto intimo e autentico delle giornate trascorse durante un recente viaggio nella sua terra d’origine in visita a parenti e luoghi mai dimenticati, alla riscoperta delle sue radici e delle sue tradizioni.

Vengono così descritti “gli incontri, le uscite in compagnia, la meravigliosa vista del mare, i momenti divertenti, i gesti quotidiani, la musica e la piacevolezza dello stare insieme”, nonostante la consapevolezza della povertà del paese e dei sacrifici affrontati dai suoi genitori che hanno lasciato la terra natale per donarle un futuro di possibilità. Una terra da cui anche Amy oggi fa fatica a staccarsi, per la gioia provata nella condivisione di gesti semplici come il mangiare insieme o parlare la sera con gli amici in assenza di connessione wi-fi.

“Attraverso una narrazione profonda e sentita, Amy esplora la dualità della sua identità italo-senegalese, scoprendo le sfumature di una cultura ricca di tradizioni, amore familiare e resilienza. Con delicatezza e passione, il libro affronta temi come l’appartenenza, la sorellanza, l’accoglienza e il valore dei sacrifici. Un ponte tra due mondi, un racconto che ispira a non dimenticare le proprie origini e a trovare forza nelle differenze”.

Ingresso libero, gratuito e accessibile a tutti.

