La scuola che legge! al Vespucci Colombo

Venerdì 2 ottobre, alle ore 15:30, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, si svolgerà il primo dei due pomeriggi di formazione a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo” sulla promozione della lettura a scuola

Venerdì 2 ottobre, alle ore 15:30, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, si svolgerà il primo dei due pomeriggi di formazione a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo” sulla promozione della lettura a scuola non come mero dovere didattico, ma come esperienza gratificante, inclusiva e formativa per la vita, seguito dalla presentazione dell’ultimo romanzo di Azzurra D’Agostino.

L’evento, a ingresso libero e rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari e appassionati, rientra nel progetto “La Biblioteca va in città” ed è realizzato grazie al finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura e in collaborazione con il “Deep Festival” e la Libreria Mondadori di Livorno. Al termine dell’incontro formativo, su richiesta, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di presenza.

L’iniziativa si propone di offrire uno sguardo approfondito sulle metodologie educative più efficaci e sul ruolo strategico delle biblioteche scolastiche per poi chiudersi con la presentazione di una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea per ragazzi.

La formazione, dalle 15:30 alle 18:00, si articolerà attraverso due interventi specialistici a cura di esperti del settore e studiosi di rilievo nazionale:

“Leggere: Forte! La lettura per piacere a scuola: motivazioni, pratiche e ricadute” a cura di Loredana Camizzi (Prima Ricercatrice INDIRE) e Rachele Borgi (CTER – Collaboratrice Tecnica Enti di Ricerca INDIRE).

“Biblioteche scolastiche: potenzialità e ostacoli. Il punto di vista di un educatore alla lettura” a cura di Simone Piccinini (Associazione Culturale HAMELIN).

A seguire, alle ore 18:30, l’evento ospiterà la presentazione del romanzo “Come la tempesta, come l’amore” (Giunti Editore, 2026). L’autrice Azzurra D’Agostino dialogherà con Carlotta Cubeddu (GiuntiScuola) e Francesca Luseroni (Referente della Biblioteca dell’IIS Vespucci-Colombo) per raccontare le genesi del suo libro, offrendo un momento di confronto vivo ed emozionante sui temi della narrazione e della crescita interiore.

Loredana Camizzi, lavora presso Indire dal 2004 e si occupa di ricerca didattica nell’ambito delle discipline di area linguistico-umanistica e di strategie e strumenti per lo sviluppo professionale dei docenti.

Rachele Borgi, collaboratore tecnico di ricerca presso INDIRE, si occupa di sviluppo professionale dei docenti e di progetti sulla lettura.

Simone Piccinini, è formatore e project manager presso “Hamelin”, associazione che si occupa di educazione alla lettura a scuola e in biblioteca sul tutto territorio nazionale.

Azzurra D’Agostino, ha pubblicato varie raccolte di poesia, per le quali ha ricevuto il Premio Carducci, il Premio Valigie Rosse ed è stata finalista al Premio Viareggio-Repaci. Scrive inoltre per il teatro e le arti performative e ha pubblicato albi illustrati per Giunti, Fatatrac ed Electa Kids Mondadori. Ha pubblicato il primo romanzo per ragazzi Il giardino dei desideri (De Agostini Planeta, 2020) e successivamente Ghost Light – insieme fuori dal buio (Giunti, 2023), La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain (Il Castoro, 2024), Due notti (Il Castoro, 2025), Come la tempesta, come l’amore (Giunti, 2026). Conduce laboratori di poesia per persone di tutte le età.

Carlotta Cubeddu, è coordinatrice di produzione di GiuntiScuola per i libri di scuola primaria e scrittrice e formatrice italiana. Appassionata di divulgazione e romanzi, riesce a coniugare entrambe le sue passioni. Come animatrice alla lettura e autrice del libro Penso, Parlo, Posto (ed. Il Castoro), tradotto in Russia e Spagna, dedica parte del suo tempo anche alla formazione di docenti e genitori, condividendo con loro la sua esperienza.

Francesca Luseroni, è insegnante e referente della Biblioteca dell’IIS Vespucci-Colombo di Livorno.

Per informazioni: [email protected]

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