La scuola di arti sceniche Enzina Conte riapre i battenti per la stagione 2024/25

Da 30 anni Vertigo è sinonimo di corsi di teatro e compagnia stabile. La compagnia molto operosa e versatile presenterà a breve la stagione teatrale 2024/25, per quanto riguarda la scuola di arti sceniche Enzina Conte diretta da Marco Conte conferma i corsi storici di teatro differenziati per fasce di età e per orari ed insegnanti. per Piccoli dai (6 anni agli 11), Bambini (9 – 11) adolescenti (12 – 15) ed adulti (età dai 16 in poi) Confermati i corsi di cinema: il corso recitazione cinema si avvale di un workshop di doppiaggio con Il doppiatore, attore, cantante Paolo Bianca il quale propone anche un master dal titolo “Pitch” rivolto non necessariamente ad attori , ma a tutti coloro che vogliono migliorare la capacità di parlare in pubblico: relatori, conferenzieri, professori, venditori, politici.

In “gestazione” anche un laboratorio di teatro in Inglese in collaborazione con La British School di Mariana Kellond di cui a breve si conosceranno i dettagli.

“I nostri programmi sono stati creati da Enzina Conte, diplomata alla Silvio D’Amico di Roma, – dice Marco Conte – Tra gli insegnanti della nostra scuola, fondata da me e l’indimenticabile Enzina Conte , ci sono soprattutto attori che hanno, oltre ad una formazione culturale eccellente, anche esperienze professionali in teatro, cinema o fiction televisive a livello nazionale. Nell’insegnamento non ci si può improvvisare, ecco perché pretendo che i nostri insegnanti abbiano un curriculum artistico di tutto rispetto. I nomi ed i CV dei nostri insegnanti si possono visionare sul nostro sito www.teatrovertigo.it. Da segnalare che le produzioni cinematografiche ci richiedono spesso attori per i provini di films e fiction molto spesso abbiamo fornito attori a produzioni di livello internazionale. Di recente per la fiction con Vanessa Incontrada sono stati scelti molti dei nostri allievi ed attori. Abbiamo l’onore di confermare anche la stretta collaborazione con Anna Maria Cianciulli della film Academy di New York, che dopo il Master dello scorso anno sta preparando un workshop per la prossima primavera. Ai nostri corsi si accede senza provino perché riteniamo di essere in grado di insegnare senza bisogno che l’allievo dimostri già di essere bravo”.

Per info ed iscrizioni Teatro Vertigo via del Pallone 2 per tutto il mese di Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 20.

