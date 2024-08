La Serpe d’Oro in concerto in “Utopia del Buongusto”

Lunedì 5 agosto 2024 alle 18,00

Valle dei mulini a Colognole – Collesalvetti (Livorno)

LA SERPE D’ORO IN CONCERTO

di e con Igor Vazzaz (voce, chitarre), Jacopo Crezzini (contrabbasso, voce), Andrea Del Testa (mandolino, prispolo), Flavio Iacopi (violino, voce) e Fabio Bartolomei (fisarmonica, sonagliori, elettronica)

Dopo lo spettacolo cena Dinner Box, ovvero porta un plaid e vieni a mangiare con noi

Lunedì 5 agosto 2024 alle 18,00, alla Valle dei mulini a Colognole – Collesalvetti (Livorno), “La Serpe d’Oro” in concerto. Di e con Igor Vazzaz (voce, chitarre), Jacopo Crezzini (contrabbasso, voce), Andrea Del Testa (mandolino, prispolo), Flavio Iacopi (violino, voce) e Fabio Bartolomei (fisarmonica, sonagliori, elettronica).

Ingresso allo spettacolo eccezionalmente gratuito. Dopo lo spettacolo cena Dinner Box a cura di “TeLoCucinoIo” a 15,00€ (ovvero porta un plaid e vieni a mangiare con noi). Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una visita all’acquedotto settecentesco di Colognole.

Da anni, “La Serpe d’Oro”, progetto nato nel 2013 e dedicato alla riscoperta dei canti popolari toscani, rappresenta una delle realtà più interessanti del panorama folk nazionale: Lo dimostrano i due dischi, Toscani randagi. Canti d’amore, rabbia e osteria, del 2017, e Il pane e la sassata (L’amore… è come l’ellera?), del 2021 (quest’ultimo segnalato al Premio Nazionale Città di Loano), il terzo posto al Premio Alberto Cesa 2022, l’inserimento in festival di prestigio, musicali e non, come FolkEst 2022 e 2023, ABC Festival 2021 e pure Utopia del Buongusto, tra 2017 e 2019, ma pure il successo a livello di pubblico e critica, suscitando persino l’interesse di studiosi di antropologia culturale. Nel tempo il gruppo ai concerti ha affiancato una serie di apprezzatissimi recital, come “Maledetta Toscana. Viaggio cantato per motti e indoli nella regione più amata (e odiata) d’Italia” (debuttato a Utopia nel 2017). Quando La Serpe d’Oro suona, i concerti diventano feste irresistibili, tra stornelli, motteggi e ballate, ingaggiando una relazione viva, a tratti pure antagonistica, con il pubblico, all’insegna della più smaccata toscanità, quella che vede nella bega, ossia nel conflitto rituale, la forma di socialità più praticata (e divertente).

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

IL FESTIVAL

“Solo l’ironia salverà il mondo”. È lo slogan che accompagna il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” che con l’estate torna e festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Tre cifre: 27 anni compiuti, 1515 serate fatte (a fine festival 1557), 230.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354 – www.guasconeteatro.it.

