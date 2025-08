La settimana in Fortezza Vecchia: arriva il ciclone Maurizio Lastrico, ma anche tanto jazz di qualità

Dopo “Effetto Venezia” riprende la programmazione ufficiale della Fortezza Vecchia – curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti – con grande slancio e grandi ospiti, una settimana che vedrà il suo apice sabato 9 agosto con lo spettacolo di Maurizio Lastrico, ma che offre molte altre chicche nel programma – letteralmente, una tutte le sere – tra cui il Trio d’eccezione con Stefano “Coco” Cantini, Ares Tavolazzi e Andrea Beninati, Bach riletto in chiave jazz e Michele Crestacci che farà rivivere il poeta Giorgio Caproni.

Ecco la settimana nel dettaglio:

Lunedì 4 agosto, ore 21.30: “Taxi Monamour” di Ciro De Caro. Per la rassegna di cinema d’autore “Sguardi in Fortezza”, un road movie urbano, tenero e surreale. Un taxi come rifugio mobile e confessionale ambulante, in una Roma notturna popolata da personaggi eccentrici e sinceri, per una commedia carica di malinconia e umanità. Al centro, la solitudine di due giovani donne con storie diverse. L’ingresso costa 7 euro e dà diritto ad una consumazione al Fortezza Bar, il bistrot della Quadratura dei Pisani. Sguardi in Fortezza è un format di Kinoglaz, Nido del Cuculo e Menicagli Pianoforti.

Martedì 5 agosto, ore 21.30: “In Preludio era jazz”. “Opera e Concerti” presenta un gioiello musicale singolare e raffinatissimo con al centro le partiture di Bach – come non lo avete mai sentito. Johann Sebastian Bach, infatti, è considerato il padre dei compositori, colui che ha saputo porre le basi delle architetture musicali che tutti poi, in seguito, hanno sviluppato. La sua modernità permette una rilettura in chiave jazz dei suoi Preludi, un sound contemporaneo per le musiche composte più di trecento anni fa. Ingresso, 15 euro intero, 10 ridotto.

Mercoledì 6 agosto, ore 21.30: “Straight Life Trio”. A Jazz Meets, un trio delle meraviglie: Stefano Coco Cantini (sax tenore e soprano), Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Andrea Beninati (batteria e violoncello). Il trio, di recente formazione, ha debuttato al Festival di Serravalle e riunisce tre dei più grandi jazzisti italiani. Il repertorio è quello delle grandi occasioni con alcuni classici del jazz, più brani composti dai maestri Cantini e Tavolazzi. Ingresso, 7 euro.

Giovedì 7 agosto, ore 21.30: Michele Crestacci in “Caproni”. Dopo “Modigliani” e “Picchi”, l’attore Michele Crestacci fa rivivere Giorgio Caproni, ricostruendo con ironia un ritratto intenso dell’uomo e del poeta. Uno sguardo ironico e amaro della Provincia e “dell’essere provinciali”, con al centro una città divisa tra volgari squarci di brutale ignoranza e liriche apparizioni di trascendente poesia. La vicenda di Caproni è la storia di un partire e di un continuo tornare, di una città bombardata e sconfitta, del libeccio che soffia sul disagio di esistere. Ingresso, 12 euro intero, 8 euro ridotto.

Venerdì 8 agosto, ore 21.30: “30 Corde Live”. Il concerto del duo di chitarristi acustici formato da Andrea Leonardi e Riccardo Carboncini esplosivi dal vivo, con il loro carico di allegrissimo pop-flamenco. Un excursus, cantato e suonato, sulla storia della musica italiana e internazionale. Ingresso libero.

Sabato 9 agosto, ore 21.30: Maurizio Lastrico in “Sul Lastrico”. Comico di Zelig e attore cinematografico di successo (tra i suoi film, il campione d’incassi, “Follemente” dove interpreta il timido Romeo), Lastrico è diplomato presso il Teatro Stabile di Genova. Dal 2009 al 2016 ha portato la sua “Divina Commedia rivisitata” a Zelig su Canale 5. “Sul Lastrico” è uno spettacolo dove l’alto e il basso si incontrano, in un viaggio colorato dalle complicate sfaccettature della vita, che fanno ridere e fanno sentire tutti un po’ più simili. Dice Lastrico: “Racconto le gioie e le sfighe quotidiane, nelle quali tutti si possono riconoscere”. Lo show, che ha esordito al Manzoni di Milano nel novembre scorso con una serie di sold out è un perfetto mix di tutta l’arte di Lastrico che lo vede anche dialogare col pubblico a colpi di metrica, dando prova – insieme – della sua solida formazione teatrale e della sua potentissima verve comica. Biglietti su TicketOne a partire da 33 euro.

