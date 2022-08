La Steak Blues Band stasera al Mercato del Pesce

Mercoledì 3 agosto al Mercato del Pesce dalle 19.30 (per info: 3278881444) si esibiranno Maurizio Fanelli “Mr. Steak”, Riccardo Lazzeri, Mauro Levrier Manetti. Sono loro che da decenni scrivono la storia del tessuto musicale labronico, insieme a Giordano Citi, storico batterista del gruppo, con il nuovo ingresso di Paolo Fara alla chitarra, da qualche anno rientrato nell’underground blues labronico, e non solo, propongono un variegato repertorio funky-blues, da Popa Chobby a Buddy Whittington, Jeff Healey, Tommy Castro, James Browne, Blues Brothers e tanti altri, in una scaletta coinvolgente e con tanto groove.

