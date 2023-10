La storia della Livorno del XIV secolo rivive in Fortezza Nuova

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, Fortezza Nuova ospita “La storia rivive in Fortezza”, l primo di una serie di eventi dedicati alla storia della città. Realizzata con i fondi stipulati dal Pnrr per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, l’iniziativa vede la partecipazione di White Company, già organizzatrice del Leghorn Medieval Festival, chiamata a realizzare un allestimento speciale. Nel weekend, i rievocatori racconteranno in una magica atmosfera la Livorno del XIV secolo e la nascita della fortezza.

Inoltre, sarà possibile visitare la mostra multimediale gratuita, da luglio stabilmente dedicata a Bernardo Buontalenti, che si sviluppa attraverso videoproiezioni e ambienti immersivi tra la sala degli archi, quella del forno e la galleria. Curata dal direttore artistico Niccolò Mazzantini e ideata da Proforma Videodesign, con il contributo di Regione Toscana, la rassegna rientra tra gli investimenti tecnologici che hanno dato vita al progetto Scuola Sì, per gli alunni del territorio e non solo.

Il 25 e 26 novembre, è la volta del secondo appuntamento con White Company all’insegna della storia: “Incontriamo Ferdinando e Bernardo”. Nella sala del forno, sarà ricreata la bottega del Buontalenti e riproposto dal vivo il dialogo immaginario tra Ferdinando I de’ medici, Granduca di Toscana, e l’architetto che conferirà alla città il progetto alla base della sua modernità.

Le manifestazioni sono dedicate a tutta la famiglia, in particolare ai bambini per i contenuti orientati alla didattica.

28-29 ottobre 2023 | h 10:00-17:00 | Ingresso gratuito

Incontriamo Ferdinando e Bernardo

27-28 novembre 2023| h 10:00-17:00 | Ingresso gratuito

