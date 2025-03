La storia di Livorno, incontro alle 17 alla scuola Benci

Si parlerà dell’area compresa tra piazza della Repubblica e piazza Cavour con un focus particolare sul Mercato delle Vettovaglie e sulla scuola Benci. Appuntamento giovedì 13 marzo alle ore 17.00. Incontro gratuito

L’Associazione Livornese di Storia, Lettere ed Arti presenta un approfondimento storico e architettonico dell’area compresa tra piazza della Repubblica e piazza Cavour, con un focus particolare sul Mercato delle Vettovaglie e la scuola Benci. L’Associazione, fondata nel 1986, si dedica alla valorizzazione e diffusione della storia e della cultura di Livorno, promuovendo studi e ricerche sul patrimonio cittadino. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di incontri aperti alla cittadinanza “La scuola polo culturale” azione del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa è gratuita. L’incontro, in programma giovedì 13 marzo alle ore 17.00 nell’auditorium delle scuole Borsi in via dei Cavalieri 30, è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire la storia e l’architettura di Livorno e sono appassionati di storia della città. Per ulteriori informazioni: [email protected].

