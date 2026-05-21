La straordinaria storia di James Partridge

Presentazione del nuovo volume La straordinaria storia di James Partridge, negoziante e collezionista inglese a Livorno, e il Taccuino delle Silhouette, in programma mercoledì 27 maggio alle 17 alla Biblioteca Labronica (viale della Libertà 30, Livorno)

Presentazione del nuovo volume La straordinaria storia di James Partridge, negoziante e collezionista inglese a Livorno, e il Taccuino delle Silhouette, in programma mercoledì 27 maggio alle 17 alla Biblioteca Labronica (viale della Libertà 30, Livorno).

Il libro – edito da Sillabe e a cura di Matteo Giunti ed Hélène Koehl – è un viaggio tra archivi, lettere e misteri irrisolti nella Livorno cosmopolita del Settecento, crocevia di commerci, idee e destini europei. Il protagonista è James Partridge, enigmatico negoziante inglese, raffinato collezionista e figura sospesa tra razionalità illuminista e inquietudini spirituali. La pubblicazione rappresenta un’importante occasione di valorizzazione di un documento inedito e di interesse storico e artistico, il Taccuino delle Silhouette, finalmente restituito al pubblico e agli studiosi attraverso questo lavoro di ricerca.

Gli autori riportano alla luce una rete affascinante di relazioni che coinvolge artisti, filosofi e avventurieri europei. Dal celebre pastore e filosofo zurighese Johann Kaspar Lavater al pittore Henry Fuseli, fino a donne di spirito e uomini d’affari pronti a tutto, restituendo – a oltre due secoli di distanza – i frammenti di una storia vera che assume i toni del romanzo storico e del racconto d’indagine. Sullo sfondo emerge una Livorno vivace e internazionale, luogo di incontri e tensioni culturali, dove la ragione illuminista si intreccia con il fascino del soprannaturale.

Ma chi era davvero James Partridge? Un rispettabile commerciante inglese o un uomo avvolto da ossessioni e segreti? Intorno alla sua figura prende forma un affresco ricco di passioni, ideali e ombre, fino a una morte che ancora oggi mantiene i contorni della leggenda.

Alla presentazione di mercoledì 27 maggio – moderata da Stefano Ceccarini, vicepresidente dell’associazione culturale Livorno delle Nazioni – verrà esposto al pubblico il taccuino originale, testimonianza preziosa del gusto, delle relazioni culturali e dell’immaginario europeo del tardo Settecento, normalmente conservato negli archivi della Biblioteca Labronica. Oltre agli autori Matteo Giunti ed Hélène Koehl, interverrà Angela Rafanelli, assessora alla Cultura del Comune di Livorno. L’ingresso è libero e gratuito.

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