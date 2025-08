La targa di Coccioli al Famedio: Livorno ricorda il suo figlio più libero e visionario

Anche lo “scrittore assente”, come ebbe a definirlo Pier Vittorio Tondelli, è finalmente ricordato al Famedio di Montenero, il luogo dove Livorno omaggia i propri figli illustri. Carlo Coccioli, infatti, ha da oggi, 5 agosto, il suo posto nel Pantheon dei livornesi. Il merito va ascritto al Comune di Livorno e al Rotary Club Livorno. La targa “scoperta” questa mattina a Montenero, recita: “In memoria dello scrittore Carlo Coccioli, 1920-2003, romanziere plurilingue”.

Coccioli fu avvicinato al Nobel per la letteratura negli anni Settanta dopo che si era aggiudicato il Premio Basilicata ed era stato finalista al Campiello e allo Strega. Aveva rappresentato l’omosessualità come libera forma di amore ed aveva esplorato la conversione religiosa, l’alcolismo, l’animalismo. Era un narratore e un intellettuale fuori dagli schemi, medaglia d’argento al valore per la Resistenza, in costante ricerca spirituale. Già aveva attraversato, praticandole, quattro religioni: cattolica, ebraica, induista e buddista.

Con la targa “scoperta” a Montenero, posata su proposta del Rotary Club Livorno, la città di Livorno, che già gli ha dedicato una strada a Porta a Mare e gli ha conferito la Livornina d’Oro alla memoria, riconosce definitivamente il giusto merito a uno scrittore che in molti casi è stato il traduttore di sé stesso e ha visto i suoi libri pubblicati in una ventina di lingue del mondo, oltre ad essere in grado di parlare correntemente in tre lingue: italiano, francese e spagnolo.

Alla scopertura della targa è intervenuta l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli, che ha affermato: “Siamo di fronte a uno scrittore, un intellettuale di caratura internazionale, che la città di Livorno deve rendere alla conoscenza pubblica”. La presidente del Rotary Livorno, Marina Pesarin, ha sottolineato: “Oggi viene a conclusione un progetto iniziato anni fa, ma che per noi è importante perché omaggia uno scrittore profondo ed originale”. Il socio del Rotary che ha proposto la targa, Marco Ceccarini, ha ricordato: “Quello che oggi si realizza è anche un desiderio intimo dello stesso scrittore per il quale ricevere la valorizzazione della città natale aveva un grande valore”.

Significativo è stato l’intervento del nipote dello scrittore, Marco Coccioli, appositamente giunto da Milano, che ha affermato: “Si può dire che Carlo proprio a Livorno abbia scoperto l’infinito, Dio, aprendosi alla ricerca spirituale che ne ha contraddistinto la vita”.

Dal Messico il figlio adottivo, Hector Javier Coccioli Flores, ha inviato un messaggio con il quale ha ringraziato il Comune di Livorno e il Rotary Livorno. La presidente di Agedo, Rita Rabuzzi, è intervenuta in rappresentanza del centro di ascolto Lgbtq+ L’Approdo, così come il presidente dell’Anpi, Gino Niccolai, è intervenuto a nome del mondo partigiano e l’ex vicesindaco Massimo Bianchi è intervenuto a nome della commissione Toponomastica del Comune di Livorno. Al Famedio, a rendere omaggio alla figura di Coccioli nel giorno della “scopertura” della targa, erano infine presenti anche l’ex assessore ed oggi consigliere comunale Francesco Belais, che fu il promotore della Livornina alla memoria, e il presidente dell’associazione Don Nesi Corea, Stefano Romboli, che due anni fa, in occasione del ventennale della scomparsa, organizzò a Livorno una giornata di approfondimento sulla figura di Carlo Coccioli.

