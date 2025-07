La tela del ragno, il nuovo libro di Marco Ferrucci

Ferrucci torna in libreria, questa volta con un romanzo breve che ci catapulta nello spaccato di una società lontana e arcaica

Dopo due raccolte poetiche e una di racconti Marco Ferrucci torna in libreria, questa volta con un romanzo breve che ci catapulta nello spaccato di una società lontana e arcaica. Il libro, alla presenza di un numeroso pubblico è stato presentato da Sergio Nieri in anteprima assoluta a Livorno il 18 luglio, introdotto dall’editore Elena Marchetti e commentato dal poeta Roberto Veracini. Protagonista del libro, Mara, ragazza semplice e anticonformista, dal carattere forte, vive in una realtà di provincia ai tempi della dittatura fascista. In questa piccola società chiusa in un angolo della campagna toscana, Romano, un giovane del posto, s’innamora di lei, già promessa sposa di Dino. I due uomini, un tempo amici, si contendono la ragazza mentre una macchia scura fatta di gelosie, divergenze politiche e odio comincia ad aleggiare sulle loro vite. Due efferati fatti di sangue sconvolgono la piccola comunità. La guerra con i suoi orrori si avvia alla conclusione e, mentre tutto sembra ritornare verso l’ordinario, sullo sfondo resta un paese ferito che presto diventerà solo il fantasma di se stesso. Il libro è disponibile su tutte le piattaforme online e ordinabile in tutte le librerie italiane.

