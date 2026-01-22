La torta di ceci entra in classe: i tortai livornesi Cna tornano nelle scuole anche nel 2026

Tradizione e didattica si incontrano nei laboratori settimanali dedicati alla torta di ceci, tra storia, ricetta e identità livornese

La torta di ceci non è solo uno dei simboli più amati della tradizione gastronomica livornese, ma anche uno strumento educativo per raccontare storia, identità e cultura del territorio. Con questo spirito l’associazione dei tortai livornesi della Cna di Livorno conferma anche per il 2026 il proprio impegno nelle scuole cittadine con i laboratori dedicati alla torta di ceci.

Un progetto che, settimana dopo settimana, porta artigiani e tradizione tra i banchi di scuola, coinvolgendo bambini e ragazzi in un percorso fatto di racconti, manualità e sapori. Durante gli incontri, i tortai spiegano come nasce la torta di ceci, ne ripercorrono le origini e accompagnano gli studenti alla scoperta della ricetta, con l’obiettivo di renderli capaci di replicarla a casa, condividendo l’esperienza in famiglia.

“È sempre bello incontrare bambini e ragazzi – spiegano dall’associazione dei tortai livornesi – raccontare loro la storia della torta di ceci e insegnargli come prepararla. È un modo semplice ma efficace per trasmettere valori, tradizioni e senso di appartenenza“.

Fondamentale, anche per questa edizione, il supporto organizzativo di Cna Livorno, che affianca l’associazione nella realizzazione del progetto e nel coordinamento delle attività con gli istituti scolastici. Un lavoro di squadra che conferma l’attenzione della Cna verso la valorizzazione delle eccellenze locali e la loro trasmissione alle nuove generazioni.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a crescere e a rinnovarsi, dimostrando come la cultura del cibo possa diventare un efficace strumento educativo e un ponte tra passato e futuro.

