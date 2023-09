La Villa Maurogordato si apre al Festival Livorno al Centro

Nell’ambito del Festival “Livorno al Centro, arte e cultura livornese al centro dell’attenzione”, la Provincia apre le porte del Parco della Villa Maurogordato per alcune iniziative, realizzate in collaborazione con le associazioni Reset, Anpana e Osservatorio di Monterotondo.

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, dalle 16 alle 19, sono in programma visite guidate a cura dell’Osservatorio di Monterotondo, mentre dalle 19.30 alle 23.30 la splendida serra in ferro battuto, si trasformerà in una “Serra Incantata” con l’installazione luminosa e sonora a cura di Massimo Corsi.

Domenica 1 ottobre, alle 21, gran finale in musica del Festival Livorno al Centro con “La Seduzione in concerto”. In scena l’orchestra dell’Ensemble Corallo.

Il Festival Livorno al Centro, con la direzione artistica di Riccardo Della Ragione, tocca moltissimi luoghi della città ed è realizzato grazie alla sinergia tra Comune di Livorno, Fondazione Livorno e Teatro Goldoni.

La partecipazione alle iniziative al Parco di Villa Maurogordato sarà a donazione liberale. I soldi raccolti contribuiranno alla prosecuzione delle azioni di manutenzione del parco avviate dal 2022 dalla Provincia di Livorno, con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e le Associazioni Reset e Anpana.

Per informazioni: [email protected]

oppure telefonare al numero 0586/266711-34, con orario lun/mer/ven ore 9-13, mar/gio/sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

Associazione RESET: [email protected]

PARCHEGGIO – Per gentile concessione di USL Toscana Nord Ovest sarà possibile parcheggiare all’interno della Villa Rodocanacchi.

