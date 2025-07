La violenza domestica nell’ultimo appuntamento del Teatro (Con)Temporaneo

Lo spettacolo si intitola "Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata così" l'appuntamento ai Magazzini Generali (via della Cinta Esterna, 50) in programma dal 10 al 12 luglio, ore 21.30. Di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio

Affronta un tema di grande attualità l’ultimo spettacolo del progetto di Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale, quello della violenza domestica. Si intitola “Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata così” l’appuntamento ai Magazzini Generali (via della Cinta Esterna, 50) in programma dal 10 al 12 luglio, ore 21.30. Di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio.

Una donna, una figlia e il loro racconto della violenza domestica fatta, di abusi psicologici, di ricatti economici, di isolamento e violenza fisica. Lo spettacolo “Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata cosi” vuole farsi racconto a due voci fatto di musica e parole che descrive una parabola discendente verso l’incubo, ma che diventa nota dopo nota, parola dopo parola anche un racconto che descrive la forza dell’amicizia, la voglia di riscatto, la necessità di proteggere la figlia, la voglia di sopravvivere, di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita.

Alessia Cespuglio e Chiara Pellegrini sono autrici e interpreti dello spettacolo, costruito passo dopo passo insieme, cercando unire la parola alla musica in un dialogo emozionante e intenso.

Ingresso 12 €. Per prenotazioni 3287013206.

