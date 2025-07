La vita di Rodolfo Siviero, una mostra tra Rinascimento e Metafisica

Promossa dalla Regione Toscana e dai Comuni di Bibbona e Guardistallo, la mostra è curata dalla cooperativa Itinera ed è allestita al Centro Espositivo Comune Vecchio di Bibbona. Ingresso gratuito. Nel mese di luglio e agosto visite guidate e incontri tematici

Un dialogo affascinante tra arte antica e contemporanea, tra Rinascimento e Metafisica, raccontato attraverso la figura enigmatica di Rodolfo Siviero, il “James Bond dell’arte”. È questo il cuore della mostra “La vita di Rodolfo Siviero, tra il Rinascimento e De Chirico”, allestita al Centro Espositivo Comune Vecchio di Bibbona e visitabile fino al 26 ottobre 2025. Promossa dalla Regione Toscana e dai Comuni di Bibbona e Guardistallo, la mostra è curata dalla cooperativa Itinera. L’esposizione, ad ingresso gratuito, raccoglie opere di De Chirico, Pignotti, Liberi, Van Bloemen, Domenico di Zanobi, Manzù, Moschi e Quinto Martini, in un allestimento che restituisce il pensiero e la visione di Siviero, protagonista del recupero delle opere d’arte trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale. “Nei primi venti giorni di luglio la mostra ha già accolto quasi 400 visitatori – afferma l’assessora alla Cultura Manuela Pacchini – molti dei quali turisti presenti sul territorio. Per valorizzare ulteriormente questa iniziativa, abbiamo organizzato, in collaborazione con la cooperativa Itinera, un ciclo di appuntamenti culturali ogni sabato e domenica di agosto, all’ora dell’aperitivo”.

I PRIMI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Sabato 26 luglio – ore 19

“Il detective dell’arte”

Visita guidata tematica per conoscere da vicino la straordinaria figura di Rodolfo Siviero: agente segreto, intellettuale e protagonista del recupero del patrimonio artistico italiano. Un percorso coinvolgente tra opere, missioni segrete e relazioni internazionali.

Domenica 27 luglio – ore 19

“Il mistero della valigia nera”

Una racconto teatralizzato della vicenda di Siviero a cura dell’attrice Francesca Denora

Tutti gli appuntamenti di agosto

Ogni sabato alle 19 – Visita guidata “Il detective dell’arte”

Ogni domenica alle 19 – Le domeniche con Rodolfo:

3 agosto: Lettere da Rodolfo (reading teatrale con musica)

10 agosto: Occhio al dettaglio (visita con quiz)

17 agosto: Sotto le stelle con Siviero (passeggiata narrata)

24 agosto: Siviero Kids – Missione Arte (laboratorio per bambini 5–11 anni)

31 agosto: L’arte restituita (visita teatralizzata immersiva)

Info mostra

Centro Espositivo Comune Vecchio, Bibbona

Teatro Marchionneschi, Guardistallo (sede secondaria)

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 18 alle 23

Ingresso gratuito

Una mostra da vivere e scoprire, tra arte, mistero e storia.

Riproduzione riservata ©