Laboratori di argilla (e non solo) con Alessandro e Velia

Conosciuti durante Effetto Venezia e accomunati dalla passione per l'arte hanno deciso di trasmettere le loro conoscenze realizzando dei workshop e laboratori creativi

Alessandro di Costanzo, in arte Becoot, realizza pesci in legno riciclato e Velia Badalassi, in arte Argillaefantasia, modella l’argilla creando opere in ceramica, entrambi hobbisti di Livorno. Conosciuti durante Effetto Venezia e accomunati dalla passione per l’arte hanno deciso di trasmettere le loro conoscenze realizzando dei workshop, laboratori creativi, dove i partecipanti possono dare libero sfogo alla fantasia, modellando l’argilla, assemblando e dipingendo forme di legno, creando così un oggetto originale da portarsi a casa. Potrete conoscerli meglio visitando le loro pagine Facebook ed Instagram e magari, perché no, frequentare un loro laboratorio dal vivo.

www.instagram.com/argillaefantasia

www.instagram.com/becoot

www.facebook.com/velia.badalassi

www.facebook.com/becootlivorno

