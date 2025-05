Laboratori in scena. In Goldonetta ecco “Cappuccetto chi?”

Continua sabato 17 maggio alle 17 con Cappuccetto chi? messo in scena dal Laboratorio Teatro Bambino guidato da Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni

C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto. Inizia così la fiaba più famosa di tutti i tempi, di cui tutti sanno dirci la trama…ma siamo proprio sicuri? E se Cappuccetto Rosso non fosse sempre la stessa fiaba? In questo spettacolo, gli allievi del corso teatro Bambino della Fondazione Goldoni daranno vita alla famosa fiaba dei Fratelli Grim trasformandola sotto gli occhi del pubblico: appariranno Nonne equilibriste del Circo e Lupi detective del bosco. Cappuccetto ..Chi? racconta le gesta della nostra bambina in stili diversi e sotto punti di vista diversi…sfidando il pubblico a decidere quale sia la versione più nuova e simpatica. Lo spettacolo, sotto la direzione di Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, affronterà la storia di Cappuccetto rosso tramite il linguaggio del corpo e delle parole, condotte dalla musica e gesto teatrale.

Uno spettacolo che cambia volto… e cambierà il modo di guardare Cappuccetto Rosso!

In scena gli allievi e le allieve: Amedeo Nieri, Andrea Avezzano, Anna Bartolacci, Arianna Ferdico, Cecilia Diletta Taurasi, Emily Possibilità, Flavio Faccin, Gabriel Franceschi, Lina Dhahari, Marta Nicolai, Sibilla D’Ercole, Stefania Afzal, Viola Torresi.

Il calendario degli spettacoli: lunedì 19 maggio Scuola Primaria Santa Maria Maddalena Insieme…verso l’isola che non c’è; mercoledì 21 maggio Laboratorio Teatro Ragazzi Somewhere over the raimbow ; mercoledì 21 e venerdì 23 maggio Laboratorio Giovani Studio per Albatros di Fabrice Melquiot ; mercoledì 28 e giovedì 29 maggio Mayor Von Frinzius Sfiorarsi – Toccarsi è complicato; giovedì 29 maggio IIS Buontalenti Cappellini Orlando Dal resto di me; venerdi 30 maggio Liceo Coreutico ISS Niccolini Palli In scena e poi…; sabato 31 maggio Coro Voci Bianche Cantiamo intorno al mondo; martedì 3 giugno ITIS Galilei Ciorus Laine; venerdì 6 giugno Liceo Scientifico Cecioni Purgatorio, Paradiso, Inferno; lunedì 16 e martedì 17 giugno Laboratorio Giovani Adulti Studio per When the rain stops falling .

Biglietto unico € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©