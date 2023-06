Laboratorio di partecipazione “Cantiere Hangar Creativi”

Laboratorio di partecipazione "Cantiere Hangar Creativi" mercoledì 28 giugno. Il programma della giornata

Dalle 15 alle 22:30 postazioni di informazione e ascolto a fruizione continua. Sarà possibile passare in qualunque momento per dare/ricevere informazioni, lasciare considerazioni nelle postazioni interattive e leggere quelle degli altri. Saranno disponibili anche una postazione per i bambini e un servizio bar.

Dalle 18 alle 20 “Gli Hangar e la città”. Tavolo di simulazione progettuale (Charrette). Cittadini, portatori d’interesse e tecnici incaricati di elaborare il documento di indirizzo alla progettazione lavoreranno insieme su alcune mappe dell’area ex ATL, per approfondire le possibili funzioni degli spazi e le connessioni con il quartiere e la città. Consigliata l’iscrizione al link: https://bit.ly/TavoloCharrette.

Dalle 21 alle 22:30 “Next generation Hangar”. Incontro con i giovani. Spazio di ascolto e confronto con l’Amministrazione dedicato alle giovani generazioni.

