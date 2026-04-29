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Laboratorio gratuito di disegno urbano con Leonardi

Mercoledì 29 Aprile 2026 — 12:34

L'appuntamento di giovedì 30 aprile alle ore 17.00 consentirà ai partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso carta e matita. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione

Torna a grande richiesta l’appuntamento con l’arte e la rappresentazione del paesaggio urbano. Primo appuntamento per esplorare e rappresentare artisticamente il paesaggio urbano di Livorno insieme ad un giovane artista della nostra città. L’incontro, a cui seguirà un secondo appuntamento giovedì 30 aprile, consentirà ad i partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso carta e matita. Fabio Leonardi è pittore, scultore, scenografo, illustratore e grafico. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Pisa, l’Accademia delle belle Arti a Firenze e infine si laurea in pittura alla facoltà di Carrara. Attualmente è docente presso la scuola superiore di I grado “G. Borsi”.

Materiale necessario da portare: blocco da disegno semplice Lapis HB-2B-5B e gomma pane.

Non sono necessarie competenze di base.

Incontro rivolto a tutti e tutte grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dove: ritrovo presso il Teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno ore 17

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale: [email protected].

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