Laboratorio gratuito di disegno urbano con Leonardi
L'appuntamento di giovedì 30 aprile alle ore 17.00 consentirà ai partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso carta e matita. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione
Torna a grande richiesta l’appuntamento con l’arte e la rappresentazione del paesaggio urbano. Primo appuntamento per esplorare e rappresentare artisticamente il paesaggio urbano di Livorno insieme ad un giovane artista della nostra città. L’incontro, a cui seguirà un secondo appuntamento giovedì 30 aprile, consentirà ad i partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso carta e matita. Fabio Leonardi è pittore, scultore, scenografo, illustratore e grafico. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Pisa, l’Accademia delle belle Arti a Firenze e infine si laurea in pittura alla facoltà di Carrara. Attualmente è docente presso la scuola superiore di I grado “G. Borsi”.
Materiale necessario da portare: blocco da disegno semplice Lapis HB-2B-5B e gomma pane.
Non sono necessarie competenze di base.
Incontro rivolto a tutti e tutte grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Dove: ritrovo presso il Teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno ore 17
Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni Cuore Liburnia Sociale: [email protected].
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