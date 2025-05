Laboratorio Teatro Ragazzi in Somewhere over the raimbow

Mercoledì 21 maggio in Goldonetta, alle 19, per Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, andranno in scena gli allievi del Laboratorio Teatro Ragazzi con Somewhere over the raimbow, regia Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati.

Lo spettacolo nasce dalla voglia di confrontarsi con un mondo totalmente fantastico, ovvero quello del Mago di Oz. Lo scrittore Baum sosteneva di voler riformare la struttura della fiaba, tramandata dai Fratelli Grimm ad esempio, togliendo l’obbligo di una morale che deve per forza insegnare qualcosa al lettore. Così Baum, nella stesura de “Il meraviglioso mondo del Mago di Oz” costruisce un universo costellato da creature magiche e potenti streghe, in un susseguirsi di colpi di scena con il compito di meravigliare e stupire i lettori, piuttosto che insegnare qualcosa.

Il corso Laboratorio Ragazzi della Fondazione Teatro Goldoni, attraverso la storia della piccola Dorothy e della sua improbabile compagnia di viaggiatori, trova invece una diversa chiave di lettura: vuole raccontare un viaggio di crescita e di consapevolezza di sé stessi. In realtà, il coraggio, la capacità di amare e tutte le qualità che vorremmo avere, sono nascoste in ognuno di noi, basta soltanto saperle scoprire.

La regia, affidata alle insegnanti Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, utilizza linguaggi diversi, tra fondali proiettati e utilizzo di materiali di riciclo, rimanendo fedele al principio di verosimiglianza nell’esplorare, però, un mondo fantastico.

Gli allieve e gli allievi in scena: Adele Anei, Alice Guerri, Andrea Barani, Anna Meini, Bianca Andreini, Bianca Bottari, Elena Mariani, Emma Norci, Giulia Maenza, Gloria Lunadei, Jacopo Volpi, Keida Gjata, Lapo Roffi, Livia Zingoni, Oriana Romeo, Sara Moschini.

Biglietto unico € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

