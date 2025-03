Lacan incontra Marx… alla Feltrinelli

I sintomi esistono, e vanno fatti parlare: alla Feltrinelli in via di Franco Alfonso Maurizio Iacono, Pier Giorgio Curti e Lorenzo Curti presentano il libro Marx per Lacan – Vocabolario di economia libidica. Appuntamento venerdì 21 marzo alle 17:30

Possono essere Marx e Lacan, nel mondo interconnesso, ancora guida di un pensiero critico? È attorno a questa domanda che il filosofo e docente dell’Università di Pisa Alfonso Maurizio Iacono, lo psicoanalista Pier Giorgio Curti e lo psicologo Lorenzo Curti si confronteranno, presentando al pubblico il libro Marx per Lacan – Vocabolario di economia libidica. La domanda al centro dell’incontro è la stessa che ha ispirato la casa editrice Paginotto di Trento, che ha pubblicato il volume nel settembre scorso al fine di offrire ai lettori una mappa concettuale per navigare in questi tempi davvero complessi.

Il problema, sia per il marxismo che per la psicoanalisi, è proprio quello di andare a cercare i sintomi e, semplicemente, ascoltarli nella loro verità, individuandoli nelle forme più disparate. Siano esse quelle “dell’atto mancato, dell’attacco di panico, dell’anoressia, della crisi economica, della guerra, della cattiva distribuzione delle risorse, delle sacche di povertà”, come si legge tra le pagine del volume. Si potrebbe pensare che i sintomi siano solo un malfunzionamento temporaneo, o regionale, e che basti correre ai ripari con qualche piccola correzione, sia essa la redistribuzione delle risorse o l’assunzione di una pillola, per far tornare tutto alla normalità. Eppure i sintomi non se ne vanno. Magari cambiano forma. Ma insistono. Ed è proprio osservando la loro insistenza che non possiamo non chiederci come sia possibile farci i conti. Per capire come, non resta che lasciarsi condurre dai tre relatori alla scoperta di un volume denso e stimolante, di cui Lorenzo Curti è il curatore della traduzione italiana.

L’appuntamento è alla Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12, venerdì 21 marzo alle 17:30.

