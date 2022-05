L’Acquario di Livorno festeggia il 22 maggio

L’Acquario di Livorno festeggia il Patrono della Città di Livorno il 22 Maggio con una tariffa speciale per i livornesi per l’ingresso in Acquario nella giornata del 22 maggio. Validità nella giornata del 22 maggio, dietro presentazione documento identità, e non cumulabile con altre in corso. Inoltre, il 22 Maggio, saranno disponibili per il largo pubblico attività in stile edutainment . Per i più piccoli, alle ore 10.30, l’animazione in compagnia della mascotte la tartaruga “A spasso con la tartaruga” (durata 1h inclusa nel biglietto). Ed ancora, alcuni momenti di incontro con lo staff della durata di 15′ cadauno, inclusi nel biglietto di ingresso, lungo il percorso di visita che approfondiranno alcune tematiche legate alla sostenibilità ed all’inquinamento da plastica, come le minacce per le tartarughe ed i comportamenti da tenere per tutelarle. Ed ancora, lo speciale percorso “Dietro le quinte” con cui, con un biglietto supplementare, i visitatori potranno scoprire i segreti delle aree tecniche poste dietro le vasche espositive (Durata 45′ – Costo Euro 4 per pax oltre al biglietto di ingresso).

Apertura al pubblico

Sabato 21 e Domenica 22 Maggio l’Acquario di Livorno sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (Ultimo ingresso 17).

Ricordiamo che a Maggio la struttura è aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17) e lunedì 30 Maggio dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17).

A Giugno, Luglio, Agosto e dal 1 all’11 Settembre, apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17).

Per info, [email protected] o sito www.acquariodilivorno.it