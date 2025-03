L’Agorà della Lettura, Marco Sisi presenta “La storia di Livorno in dodici film”

Sarà il libro di Marco Sisi al centro della presentazione e lettura al primo piano del centro commerciale Fonti del Corallo venerdì 28 marzo alle 17.30. Dopo una breve introduzione a cura della giornalista Cristina Olivieri l’autore leggerà fino alle 19 alcuni passi del suo ultimo libro per riscoprire il piacere della lettura a voce alta e dell'ascolto

La storia di Livorno in dodici film (editrice il Quadrifoglio) – dagli antichi romani ai nostri giorni ha lo scopo di far conoscere come nel corso di questi secoli la città abbia goduto di grande fama a livello mondiale, al punto che romanzi e film hanno raccontato vicende, vere o inventate, svoltesi sul territorio cittadino.

Dopo una breve introduzione a cura della giornalista Cristina Olivieri per Scorpio comunicazione e pubblicità, l’autore leggerà fino alle 19 alcuni passi del suo ultimo libro per riscoprire il piacere della lettura a voce alta e dell’ascolto.

La presentazione fa parte dei 7 eventi “L’agorà della lettura” promossi dallo stesso centro commerciale Fonti del Corallo e organizzati e curati da Scorpio srl, attiva a Livorno dal 1988.

Il titolo fa riferimento agli antichi romani perché la storia del cinema a Livorno iniziò nel 1924 con l’arrivo delle troupe che, agli ordini del regista Fred Niblo, girarono la scena della battaglia navale per il film Ben-Hur. Triremi e galee vennero costruite per la maggior parte dall’Impresa Fratelli Neri, che utilizzò i propri rimorchiatori per farle muovere nello specchio d’acqua antistante il Molo Novo. Livorno che fa da sfondo, a volte fingendo di essere altrove, oppure strade, piazze, darsene, ponti e Fossi ricostruiti in teatro di posa a Hollywood o a Cinecittà: in circa un secolo la storia della Settima Arte ha avuto un legame con la città fatto non soltanto di inquadrature, ma anche delle vite di autori, registi, attori e tecnici.

Marco Sisi, nato a Livorno nel 1957, è stato fra i pionieri delle radio e tv private; collaboratore di TVL Radiotelevisione Libera dal 1975 al 1977, poi fra i fondatori di Radio Flash e in seguito anche dipendente di Telegranducato. Dal 1983 si è trasferito a Roma dove, specializzatosi nel montaggio video, ha lavorato presso la SBP (società leader nel settore della produzione televisiva), alla Orbit (primo network satellitare interamente digitale al mondo) e quindi ha alternato contratti per trasmissioni prevalentemente d’informazione della RAI: “Primo Piano” (TG3), “Tempi dispari” (Rai News 24), “La Vita in diretta” (Rai 1), “Porta a porta” (Rai 1), “Geo” (Rai 3), TG 5 (Mediaset) e TG La7 (La7). Dal 2010 al 2017 è stato montatore presso il TG3 nazionale, quindi è passato alla Sede RAI di Firenze dove fino al maggio 2024 ha ricoperto il ruolo di tecnico di produzione radio/tv. Parallelamente all’attività radiotelevisiva dal 1993 si occupa di ricerche storiche riguardanti il rapporto fra Livorno e il cinema, curando il progetto “”Livorno Superstar” che con testi scritti (articoli e libri quali “Ardenza cinema d’essai: quando i film si guardavano in un circolo”, “Livorno Superstar, la mia città dentro il cinema” e “La storia di Livorno in dodici film – dagli antichi romani ai nostri giorni”) e proiezioni filmate diffonde le informazioni raccolte. Dal 1995 collabora a Livorno Nonstop.

L’Agorà della lettura è uno spazio per la Cultura, per la libera espressione e per lo scambio di saperi.

Gli incontri si terranno ogni venerdi fino al 18 aprile dalle 17.30 alle 19.00 su temi e con autori diversi.

