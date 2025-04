L’Agorà della Lettura. Paolo Ciolli presenta “Cacciucco”

Paolo Ciolli e il suo libro “Cacciucco” (Tagete edizioni) saranno protagonisti della presentazione venerdì 18 aprile alle 17,30 al Centro Commerciale Fonti del Corallo nell’ambito del progetto “Agorà della lettura” promosso dallo stesso centro commerciale e organizzato da Scorpio comunicazione e pubblicità.

Il cacciucco un mito della cucina livornese, la straordinaria “zuppa di pesce” simbolo autentico e storico della città dal sapore robusto saporito e piccante verrà illustrato dall’autore nella presentazione insieme alla giornalista Cristina Olivieri Paolo Ciolli Livornese di Borgo San Jacopo, cresciuto sopra la pasticceria Gnesi, che faceva parte della casa dove al I° piano abitava, ha imparato molto sulla preparazione dei dolci e non solo. “Il primo pollo ripieno alla livornese – racconta l’autore – lo vidi fare da loro per la prima volta. Ho cominciato a cucinare molto presto, imparando da mia madre l’arte, a dire il vero un po’ grossolana, ma autentica della cucina che rifinivo con i discorsi e i consigli dei pasticceri. Ricordo di un grande Cacciucco preparato a casa e portato ai Bagni Pancaldi per una cena con gli amici ventenni, poco prima degli esami di stato”

L’altra vera passione, il gioco del Rugby, lo prese cosi tanto che tralasciò un po’ la cucina, sempre però dedicando il tempo disponibile alla cucina di famiglia preparando ricette sulle note dei ricordi familiari e delle vecchie donne di Borgo. A 40 anni con il mestiere di insegnante di Educazione Fisica inizia a seguire anche la parte atletica.

“Poi un bel giorno nella nostra magnifica sede di via Goito – ricorda Ciolli – riuscii a dedicarmi in quello che doveva portarmi al compimento dei libri che poi ho scritto. Mangiate indimenticabili che credo aiutarono anche a sostenere le squadra che giocava in serie A”. Autore di numerose pubblicazioni tra cui I pesci della Terrazza (2006) La Cicciaccia (2008) Il Cacciucco (2010) La pasticceria a Livorno (2010) The Cacciucco (2011) Habemus Pappam (2011) Finalista al Premio Bancarella, Un successo in cucina (2012) Il miracolo della farina di ceci (2013) Teste e lische caro Napoleone (2014) Diario di Borgo (2016) Livorno la ghiotta (2017) Pisa da gustare (2018) Cacciucco (2020) sta per pubblicare anche “Firenze a tavola”. Ha collaborato inoltre a diverse edizioni di libri di cucina su Livorno stampate dai quotidiani livornesi. Vincitore di una puntata su RAI I della “Prova del Cuoco”, condotta dalla Clerici, che mi lo ha visto in competizione con il cuoco ufficiale della trasmissione è stato invitato a presentare da Barbara Palombelli su Canale 5 “Pisa da Gustare”. Ha partecipato svariate volte su “Italia 7” e Rai 3 che ha dedicato una trasmissione sul Cacciucco.

Ha tenuto Show Cooking in molte province del territorio toscano e alla “La biennale del gusto” a Firenze. “Splash Magazine”, una importante rivista di Chicago, ha scritto sulla sua cucina e tornando a “casa” ha realizzato una trasmissione su TeleGranducato facendo il presentatore-organizzatore dove sono intervenuti i migliori cuochi della provincia, tra i quali l’amico Zazzeri. Il pubblico presente troverà delle sedute confortevoli in cerchio a creare una “sala di lettura e ascolto” coinvolgente e accogliente. Si tratta delle poltrone dello storico teatro la Gran Guardia messe a disposizione da Scorpio e un maxi schermo per seguire l’evento.

