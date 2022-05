“L’alchimista il Mago e i Cantori del Re”, le scuole Brin e Natali sul palco dei Salesiani

Chissà se mister Google imparerà ad ascoltare una fiaba raccontata dai bambini... Ecco lo spettacolo che vede protagonisti i piccoli attori delle scuole primarie Brin e Natali

di Giacomo Niccolini

“L’alchimista il Mago e i Cantori del Re”. Suona strano come titolo, in tempi moderni come i nostri, ma spesso anche le storie “si ribellano” a ciò che il progresso e la tecnologia sono riusciti a trasformare come qualcosa di magico, misterioso. Reminiscenze, di un passato che, materializzato nei tempi moderni, risponde al richiamo di un “essere” invisibile ma che interagisce con l’Umanità.

Non è materia, ma esiste. Stiamo parlando del signor Google. Risponde, racconta, ma qualcuno “reclama” la fiaba raccontata della nonna.

Con questo progetto, l’associazione Novaincanto, ha voluto far vivere ai bambini delle classi quinte delle scuole Natali e Brin di Livorno, una realtà diversa, quella che ha accompagnato le generazioni precedenti, dalla musica alle emozioni vissute ascoltando una fiaba.

Questo spettacolo, sul palco il 30 e il 31 maggio al “Teatro Salesiani” alle 15,30 (e alle 18,30 come secondo spettacolo) vuole essere un messaggio ai bambini, alle loro famiglie e agli educatori che hanno aderito al progetto con entusiasmo e collaborazione, affinché si accolga il progresso ma non si dimentichi il “percorso” precedente.

Da gennaio i bambini delle classi si sono impegnati ad imparare testi, canzoni e soprattutto ad interagire, soffermandosi spesso nel fare domande specifiche riguardo il periodo, un po’ magico, raccontato nella storia dell’alchimista.

Il progetto è stato presentato nell’ambito del bando 2021 “La scuola per tutti” promosso da Fondazione Livorno, ed ha ottenuto un contributo pari ad 5.000 euro.

Inizia dunque il conto alla rovescia per l’ esibizione dei piccoli attori delle classi quinte delle scuole Brin e Natali. Chissà se mister Google imparerà ad ascoltare una fiaba raccontata dai bambini…