L’altra donna, torna il festival della fotografia femminile

Da sinistra Manuela De Rosa, Diletta Fallani, la vicesindaca Libera Camici e Valeria Cappelletti

Diletta Fallani, Manuela De Rosa e Valeria Cappelletti, insieme alla vice sindaca, presentano un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia, l’arte e le storie che sanno cambiare lo sguardo sul mondo. Il tema di questa seconda edizione è “Donna, arte, realtà”. Dal 5 al 7 settembre alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio (primo piano) mostre, performance, proiezioni e incontri

Tre giorni di arte, fotografia e spettacolo per raccontare l’universo femminile da prospettive nuove, coraggiose e sorprendenti. Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Livorno “L’altra donna – Festival della Fotografia Femminile”, che dal 5 al 7 settembre animerà la Biblioteca dei Bottini dell’Olio (primo piano) con mostre, performance, proiezioni e incontri. Il tema di questa seconda edizione è “Donna, arte, realtà”: un invito a esplorare le tante sfumature dell’identità femminile attraverso lo sguardo potente della fotografia e delle arti performative. Il Festival, curato da Diletta Fallani, Manuela De Rosa e Valeria Cappelletti, con la collaborazione di Alessandra Donati (Associazione Il Cerchio) e della fotografa professionista Paola Spencer, si distingue per la sua capacità di intrecciare linguaggi diversi e offrire al pubblico un’esperienza culturale unica. “Con questa edizione vogliamo rafforzare lo spazio dato alle donne e ai loro racconti, mostrando come la fotografia e l’arte possano diventare strumenti di libertà e consapevolezza” spiega Diletta Fallani, una delle curatrici del Festival.

Dal brindisi inaugurale al ritmo della danza contemporanea, fino ai talk che affrontano temi attuali come l’affido, l’horror declinato al femminile e il rapporto tra natura e donna, ogni appuntamento sarà un’occasione per emozionarsi, riflettere e scoprire nuovi orizzonti. In programma anche una mostra fotografica collettiva realizzata tramite una Open Call gratuita, che darà spazio alle opere di fotografe provenienti da tutta Italia. La vicesindaca del Comune di Livorno Libera Camici, impegnata nelle politiche per le pari opportunità, dichiara: “Siamo entusiasti di supportare il Festival ‘L’altra donna’, un evento che celebra non solo l’arte, la cultura e la creatività femminile, ma anche l’importanza di dare voce alle esperienze delle donne. Questo festival è un’opportunità preziosa per promuovere il dialogo e la consapevolezza attorno alle tematiche femminili,un momento in cui le donne possono essere protagoniste raccontando le proprie realtà sottolineando come l’arte possa essere un potente veicolo di cambiamento sociale , promuovere l’uguaglianza e sostenere l’espressione femminile in tutte le sue riforme”.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia, l’arte e le storie che sanno cambiare lo sguardo sul mondo.

Ingresso libero

Per informazioni e dettagli visita il sito web ufficiale del festival o scrivi a [email protected].

