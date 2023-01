Lamberto Giannini e il dito medio

Domenica 29 gennaio alle 19 al Thisintegra di via Ganucci 3 a Livorno Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius, presenta “Il dito medio di Romina… cambiare è possibile” (Pacini editore 2022) a cura di Franco Falorni

Domenica 29 gennaio alle 19 al Thisintegra di via Ganucci 3 a Livorno Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius, presenta “Il dito medio di Romina… cambiare è possibile” (Pacini editore 2022) a cura di Franco Falorni, presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi. Un libro che rifugge dagli schemi per raccontare in modo semplice e senza fronzoli come ci si prende cura della fragilità, un modo nuovo per guardare alla disabilità con ironia e sensibilità, presentato al Thisintegra con lo stile inimitabile di un pisano e un livornese a confronto.

Quanti significati può nascondere un dito medio? È un gesto che tutti conosciamo, una forma di ribellione, se vogliamo, una sfida alle autorità e alle convenzioni; un modo semplice (quanto diretto), per trasmettere un messaggio forte, una sorta di “non mi piegherò” o “non mi calpesterai”; un gesto che non nasconde la critica, ma che è anche sarcasmo, una sorta di liberazione dalle costrizioni sociali: in una parola un gesto di ribellione contro le ingiustizie, le discriminazioni e le oppressioni. Ecco c’è tutto questo e molto altro ne “Il dito medio di Romina… cambiare è possibile” a cura di Franco Falorni (Pacini Editore 2022), che domenica prossima, 29 gennaio alle ore 19, sarà presentato da Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius al Thisintegra di via Ganucci 3 a Livorno.

Tutto parte dal presidente della Fondazione Maffi, Franco Falorni che si interroga sul senso del lavoro di cura di persone immobilizzate da anni; lo fa in modo autobiografico, raccontando il suo camminare per le strutture sociosanitarie, senza nascondere i dubbi – che sono quelli di tutti – fino a quando arriva un dito medio che lo provoca e che libera in lui un modo diverso di vedere, toccare, abbracciare le persone fragili: «questo libro è una sorta di “pretesto”» racconta Falorni «un’occasione per imparare che ci sono persone all’interno di strutture come le nostre che quotidianamente offrono il loro contributo alla società. Conoscerle e relazionarsi con loro ci aiuta a sviluppare sentimenti di solidarietà e amicizia autentica. Ed è perciò che è importante che Case come quelle della Maffi vengano sostenute da leggi adeguate a farle vivere e prosperare; ed è altrettanto importante che di questi temi se ne rifletta pubblicamente offrendo al dibattito anche posizioni critiche, vista la rilevanza che tutto questo ha per la società intera». “Il dito medio di Romina” è ormai riconosciuto come il libro-manifesto dei valori della Maffi e a raccontarlo domenica prossima ad un pubblico di ragazzi e adulti sarà Lamberto Giannini con il suo stile inconfondibile. Docente di storia e filosofia al liceo classico di Livorno Niccolini Palli, Giannini è direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius e per la Maffi ha già scritto e diretto lo spettacolo portato lo scorso autunno in numerosi teatri della Toscana e della Liguria in occasione delle recenti celebrazioni per i 75 anni di attività della Fondazione: «Io e Franco – racconta Giannini

– abbiamo molto il comune: l’urgenza di fare le cose, la logica della fretta senza mai perdere il senso del tragico e dell’ironia. Veniamo da mondi diversi e per questo il dialogo tra noi si fa sempre interessante: un pisano e un livornese, un cattolico e un laico convinto che s’incontrano con la volontà deliberata di offrire una dimensione dignitosa alla disabilità, un modo diverso per aprirsi alla bellezza che in essa si racchiude». La presentazione del libro, arricchita dalle letture di Allegra Sartoni, Sofia Puccini e Giancarlo Polenghi si svolgerà al Thisintegra un locale dove si mangia e si beve e dove lavorano anche giovani ragazzi disabili.

Condividi: