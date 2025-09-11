L’Amico Fritz di Mascagni conclude il Mascagni Festival 2025

Sarà L’amico Fritz, una delle opere più raffinate di Pietro Mascagni a concludere venerdì 12 e sabato 13 settembre, alle ore 20 al Teatro Goldoni, la sesta edizione del Mascagni Festival.

La delicata storia d’amore tra il giovane scapolo possidente Fritz Kobus e la timida figlia del suo fattore Suzel, calata da Mascagni in un’atmosfera intima e crepuscolare di piacevole ottimismo, dopo il clamoroso successo ottenuto poco più di un anno prima con la passionale e mediterranea Cavalleria rusticana, si dispiegherà nuovamente con le sue meravigliose melodie nell’elegante cornice scenica dell’allestimento originariamente disegnato per l’edizione del centenario del 1991 con una produzione della Fondazione Teatro Goldoni: “Omaggiamo un titolo che rappresenta un unicum nella produzione del compositore livornese – afferma il Direttore artistico del Festival Marco Voleri – in cui sperimentò una scrittura lirica più leggera rispetto anche ai drammi successivi come I Rantzau e Guglielmo Ratcliff. Una commedia lirica che conquista dal primo ascolto per delicatezza orchestrale e linearità descrittiva; un’opera giovane e per i giovani e sono particolarmente lieto di presentare per questo titolo conclusivo del Festival con un cast affiatato, formato da professionisti di rilievo accanto ai talentuosi cantanti della Mascagni Academy ed al vincitore del Concorso Internazionale Voci Mascagnane, sotto la guida di due artisti esperti che ne firmano la direzione musicale e scenica”.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, il M° Stefano Vignati, bacchetta di vasta esperienza internazionale, nominato nel maggio scorso Music Director e Principal Conductor della compagnia statunitense Opera Carolina, oltre ad essere direttore ospite principale della New York City Opera e direttore artistico e musicale dell’International Lyric Academy: “Dopo oltre trent’anni di attività come Direttore d’Orchestra, soprattutto d’Opera – spiega – mi sono imbattuto ne L’amico Fritz di Mascagni e ne sono rimasto folgorato. Il mio debutto statunitense che risale al 1997, mi vedeva impegnato proprio in Cavalleria rusticana e quindi Mascagni è sempre stato nel mio cuore. Senza nulla togliere al suo capolavoro più noto, questo Amico Fritz è un esempio di equilibrio, passione e meravigliosa invenzione melodica, che al di là di una trama apparentemente naïf, non ha nulla da invidiare a composizioni ben più presenti sui cartelloni di tutto il mondo”.

La regia è firmata da Carlo Antonio De Lucia, che il pubblico livornese ricorderà nella produzione della Cavalleria del 2023 con Kitakyushu City Opera nell’edizione realizzata sulla versione autografa dell’opera: “Il grande Pietro, da cantante e regista – dichiara – l’ho incontrato più volte fino ad oggi, ed ora ho la possibilità di confrontarmi con il suo idillio bucolico apparentemente lontano dal capolavoro che lo ha proiettato nel mondo, ma nelle cui vene, in realtà, scorrono, identici a quello, passione e amore”.

Personaggi e interpreti: Fritz Kobus Fabio Serani / Enrico Guerra, Suzel Rossella Vingiani / Bengisu Yaman Koyunc, Beppe lo zingaro Valentina Coletti / Arlene Miatto Albeldas, David il rabbino Massimo Cavalletti / Stavros Mantis, Federico Orlando Polidoro, Hanezò Davide Chiodo, Caterina Virginia Moretti; Brad Repp violino solista nell’intermezzo dell’opera; Coro del Teatro Goldoni di Livorno, Maestro del coro Maurizio Preziosi; Luci Michele Rombolini.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro Goldoni giovedì ore 10-13 e da due ore prima dello spettacolo; online su ticketone.it; prezzi: dai 12 € ai 20 €.

