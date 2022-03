“L’Angolo Retto”, la tribute band de “I Nomadi” al Teatro Enzina Conte

La band pisana "L'Angolo Retto" - Nomadi tribute official band riparte domenica 10 aprile alle 17 con il tour 2022 dal Teatro Enzia Conte del Vertigo (via del Pallone, 2)

La band pisana “L’Angolo Retto” – Nomadi tribute official band riparte domenica 10 aprile alle 17 con il tour 2022 dal Teatro Enzia Conte del Vertigo (via del Pallone, 2). L’Angolo Retto è una band nata nel 1974; tre degli originari componenti, dopo numerose esperienze musicali in varie band, decidono nel 2014 di ricostituire il gruppo originale scegliendo la via del rock, del beat e dell’impegno sociale, presentando un tributo alla formazione più longeva del nostro panorama musicale: I nomadi.

La band dal 2014 è riconosciuta ufficialmente da “I Nomadi” come “Tribute Band” ufficiale ed è stata costituita da Marco Casarosa (voce e chitarra), Maurizio Damiani (chitarre), Giacomo Bardelli (batteria), Massimiliano Mazzieri (basso), Diego Montagnani (tastiere) e Erika Piras (violino e cori).

L’accoglienza e la divulgazione della musica e dello “spirito nomade”, con punto fermo la qualità delle esecuzioni musicali caratterizzate da un impronta rock determinata dalle caratteristiche dei suoi componenti, sono gli obiettivi primari de “L’Angolo Retto”. In aggiunta alle esibizioni standard, la band, secondo la politica delle tribute band riconosciute dai Nomadi, sostiene e promuove progetti umanitari e iniziative benefiche.

I biglietti dell’evento di domenica 10 Aprile (ore 17) sono disponibili su ciaotickets.com (clicca qui).