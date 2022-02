L’Anima dei Palazzi, domenica tour a Villa Maria

Appuntamento per domenica 20 febbraio alle 16. Per info e prenotazioni: 348.7382094. E’ necessario acquistare il biglietto on line sul sito: https://prenota.itinera.info/prenotazione/lanima-dei-palazzi

Villa Maria, una storia lunga un secolo. Un invito a scoprire la vicenda di questa elegante Villa ottocentesca che da antica residenza signorile è oggi una delle sedi della Biblioteca Labronica e luogo di eccellenza culturale del Comune di Livorno. Un percorso guidato attraverso racconti e fotografie inedite, che sveleranno i profondi cambiamenti che la Villa ha vissuto nel tempo.

Incontro alle ore 16.00.

Ingresso Villa Maria viale Redi n. 22

Costo: adulti 5 euro, bambini fino a 12 anni gratuito.

Prenotazioni entro domenica 20 febbraio alle ore 12.00.



Per informazioni: Coop. Itinera Segreteria Eventi 0586.894563.

Da lunedì a venerdì 9.30-12.30/16.00-18.30; Mobile: 348.7382094 sabato e domenica 10.00-12.00.



