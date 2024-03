“L’anno dell’intelligenza artificiale”, se ne parla mercoledì al Parco del Mulino

Appuntamento a partire dalle 17 in via Voltolino Fontani, 1 dove, dopo la presentazione del libro di Daniele Magrini, si svolgerà un aperitivo a cura dei ragazzi del Parco del Mulino

Arriva al Parco del Mulino mercoledì 6 marzo il tour di presentazione del libro di Daniele Magrini intitolato “L’anno dell’intelligenza artificiale”, che tanto successo sta riscuotendo in ogni sua tappa. Finalmente sbarca anche a Livorno. Un’occasione da non perdere per discutere dell’invenzione destinata a rivoluzionare le nostre vite. Quanto nel bene e quanto temibilmente anche nel male ce lo diranno l’autore che ha studiato a fondo il tema e Marco Gasperetti che da anni segue da vicino l’evoluzione del mondo digitale.

L’appuntamento è a partire dalle 17 al Parco del Mulino in via Voltolino Fontani, 1. La serata si concluderà con l’aperitivo preparato dallo staff e dai ragazzi del Parco del Mulino.

