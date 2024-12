L’antico organo della pieve Santa Lucia tornerà a suonare

L’antico organo della pieve Santa Lucia tornerà a suonare anche in occasione del prossimo Natale. Venerdì 20 dicembre alle 21, la parrocchia di Antignano e l’Associazione Vivi Antignano con la partecipazione del Comune di Livorno organizzano infatti un concerto di musiche sacre, ospitando per la seconda volta l’illustre maestro Gianluca Libertucci. Organista della Basilica di San Pietro in Vaticano, della Guardia Svizzera Pontificia, delle Udienze Generali del Santo Padre e della Chiesa di Santa Maria dell’Orto in Trastevere, Gianluca Libertucci è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone. E’ autore di molta musica per coro, per organo ed organici vari. Ha collaborato come organista con prestigiose istituzioni lirico-sinfoniche quali il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell’Opera di Roma, il Coro e l’Orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca. Concerto da non perdere per la suggestione che il suono di questo piccolo e originale strumento, sotto il tocco magistrale del maestro Libertucci è capace di emettere.

