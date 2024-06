L’Approdo presenta il libro Cenerentole Moderne

Martedì 18 giugno al Parco Centro Città Odeon la presentazione del libro "Cenerentole Moderne. Guida femminista all’amore per zitelle, (non) mamme e partner ribelli"

Martedì 18 giugno, dalle 18:30 al Parchino Bistrot al Parco Centro Città Odeon, si terrà la presentazione del libro “Cenerentole Moderne. Guida femminista all’amore per zitelle, (non) mamme e partner ribelli” di Elide Pantoli, edito da Le Plurali Editrice e prefato dalla giornalista e scrittrice Jennifer Guerra. L’evento è organizzato dal Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo. Viviamo in una società dove le donne sono ancora viste prima di tutto come partner, mogli e mamme, e dove il “vero amore” è considerato quello all’interno di una coppia, possibilmente sposata e con pargoli. Ma deve essere per forza così? Partendo da frasi fatte e luoghi comuni, questa bussola decostruisce miti e stereotipi sulle donne single, sulla maternità e sull’amore romantico. Vi mostrerà perché essere single non è “un problema da risolvere”, e cosa si nasconde dietro alla pressione sociale del “fare figli” e del trovare la propria metà della mela. Questa guida irriverente propone, infatti, molte altre forme di “vero amore” dalle quali ripartire per formare quella che l’autrice chiama la chosen family di ognuna. E non fatevi ingannare dal tono leggero e divertente, la guida contiene spunti di approfondimento teorico sul come e il perché il modo in cui amiamo è influenzato da patriarcato e capitalismo. Che siate donne single o accoppiate, con o senza figli… siete pronte a iniziare a scrivere un nuovo lieto fine per la vostra storia?

Elide Pantoli è un’attivista femminista, fondatrice del progetto di “Modern Cin-derellas Italia”. Elide è un’anarchica relazionale, poliamorosa, single, childfree e follemente innamorata della sua vita, della sua rete di amicizie e comunità. Il suo sogno è cambiare la definizione di “vero amore” imposto dal capitalismo patriarcale e iniziare a riconoscere che ognuna di noi ama a modo proprio. Elide ha un dottorato in ingegneria strutturale alla University of California San Diego. Orgogliosamente romagnola, vive negli Stati Uniti da quindici anni.

