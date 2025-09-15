L’Approdo presenta il volume Queer in Italia vol. 2

Il volume, pubblicato a distanza di oltre dieci anni dal primo Queer in Italia. Differenze in movimento (2011), raccoglie nuove riflessioni, prospettive e narrazioni sul pensiero queer in Italia

Sabato 20 settembre, alle ore 17.30, a L’Approdo – Centro Ascolto LGBTQ+ di Livorno nella Sala Conferenze del Cred al 2 piano, verrà presentato il libro “Queer in Italia vol. 2” con la partecipazione del curatore Marco Pustianaz. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni del Coordinamento LGBTQIA+ Livorno Rainbow, è cofinanziata dalla Regione Toscana tramite i fondi della Rete RE.A.DY, patrocinata dal Comune di Livorno e rappresenta la prima iniziativa del progetto più ampio “Orizzonti Queer”. Il volume, pubblicato a distanza di oltre dieci anni dal primo Queer in Italia. Differenze in movimento (2011), raccoglie nuove riflessioni, prospettive e narrazioni sul pensiero queer in Italia. L’opera nasce da un questionario inviato dal curatore a 25 tra attivistə, intellettuali, accademicə, ricercatorə e dissidenti sessuali e di genere, chiamatə a confrontarsi su otto domande che esplorano il senso, la funzione e la ricezione in Italia delle teorie queer sviluppate a livello internazionale. Queer in Italia vol. 2 prosegue questo percorso come progetto aperto, in dialogo costante con il presente, capace di restituire la pluralità delle esperienze e delle identità che compongono il movimento LGBTQIA+.

Condividi:

Riproduzione riservata ©