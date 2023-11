Lara Gallo è “DoNna”, sul palco la storia della scienziata che scoprì la doppia elica di Dna

Lo spettacolo DoNnA, interpretato da Lara Gallo, si inserisce a pieno titolo nel Festival in quanto narra la storia di Rosalind Franklin, la scienziata inglese che negli anni ’50 scattò la prima immagine della doppia elica del DNA, la Foto 51, risolvendo di fatto uno degli enigmi più agognati dalla scienz

La Galleria Uovo alla Pop è felice di annunciare che all’interno dei suoi spazi sarà ospitato lo spettacolo DoNnA, inserito tra gli eventi del Calendario OFF del Festival nazionale L’Eredità delle Donne con la direzione artistica di Serena Dandini.

L’Eredità delle Donne è il festival dedicato all’empowerment femminile che vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future. Quella di quest’anno è la sesta edizione del Festival e sarà dedicata alle madri della patria; donne impegnate nei processi di pace, contro ogni violenza, a cominciare da quella di genere. Generazioni diverse di scienziate, politiche, economiste, imprenditrici, attiviste, scrittrici, artiste e ambientaliste si incontrano attraverso meeting tematici, serate teatrali, dialoghi letterari in una tre giorni di eventi dal 24 al 26 novembre 2023. Oltre alle serate principali che si terranno alla Manifattura Tabacchi di Firenze, il Festival vede la partecipazione di 215 iniziative ed appuntamenti selezionati tra centinaia di proposte che andranno ad animare il Calendario OFF del Festival che si terrà nei luoghi più disparati dello stivale; solo per citarne alcuni, teatri, cinema, librerie, istituti di cultura, locande, negozi, ristoranti, botteghe e atelier di moda, gallerie d’arte e studi fotografici, associazioni sportive e quartieri stessi. Sarà necessario e importante scoprire valorose scienziate misconosciute, entrare nei monasteri femminili o alzare lo sguardo per leggere le storie di donne nei monumenti e nella toponomastica. E naturalmente discutere, parlare, denunciare la violenza di cui le donne sono vittime, le discriminazioni che le marginalizzano, i troppi divari che ancora le separano dalla parità di genere.

Lo spettacolo DoNnA, interpretato da Lara Gallo, si inserisce a pieno titolo nel Festival in quanto narra la storia di Rosalind Franklin, la scienziata inglese che negli anni ’50 scattò la prima immagine della doppia elica del DNA, la Foto 51, risolvendo di fatto uno degli enigmi più agognati dalla scienza. Una scoperta sottratta alla Franklin da due colleghi uomini passati poi alla storia come coloro che dettero una svolta alla storia della biologia. Una scoperta valsa un Nobel. Un Nobel in cui la Franklin non fu neanche citata. Una Franklin che morì a soli 37 anni a causa delle esposizioni ai raggi X per scattare, tra le altre, proprio la Foto 51.

DoNnA sarà visibile nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre alle ore 19:30 presso la Galleria Uovo alla Pop, Scali delle cantine 36/38, Livorno (https://ereditadelledonne.eu/2023/programma-off/donna/)

Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per gli studenti e i bambini.

Per info e prenotazioni scrivere un messaggio Whatsapp al numero 3334008642 oppure una mail all’indirizzo [email protected]

DoNnA

di Lara Gallo e Mirko Angelo Castaldo

con Lara Gallo

regia Mirko Angelo Castaldo

visual concept Emilia Trevisani

produzione Associazione In Fabula

Condividi:

Riproduzione riservata ©