Lara Gallo in Borderline al NTC

Sabato 24 gennaio alle ore 21.30 il Nuovo Teatro delle Commedie ospita Lara Gallo in Borderline, uno one-woman show comico, travolgente e imprevedibile che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di fondere comicità pura e profondità emotiva

Borderline è un monologo serrato e in continuo movimento, che alterna sketch esilaranti, momenti di poesia teatrale e personaggi memorabili. Al centro dello spettacolo un’indagine ironica e vertiginosa: come si abita il mondo, in quale punto ci si colloca, e cosa significa vivere in un universo in cui – secondo la fisica moderna – il tempo non esiste, mentre la vita quotidiana è scandita da corse, scadenze e ricordi.

A partire da questa premessa la protagonista attraversa le fragilità universali: le disavventure sentimentali, l’infanzia, le nevrosi familiari, per poi spingersi verso territori inattesi come la fisica per non addetti ai lavori, le teorie del complotto, il terrapiattismo, la guerra, fino a un irresistibile duetto filosofico tra Socrate e Platone e a un Galileo Galilei reinventato come hipster ante litteram.

Sotto la superficie brillante, il refrain «tutto apposto» rivela il suo risvolto amaro: nulla è davvero “a posto”. Borderline diventa così una condizione esistenziale più che una definizione clinica: vivere costantemente sul bordo, in equilibrio precario tra paure e desideri, sorriso e pianto, amore e morte.

Debuttato nell’ottobre 2024, lo spettacolo ha collezionato numerose repliche nel corso del 2025, registrando ovunque un forte apprezzamento di pubblico. Nel maggio 2025 è stato selezionato nel programma ufficiale del Torino Fringe Festival, dove ha realizzato sei sold out consecutivi, confermandosi come una delle proposte più incisive della scena contemporanea.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro

Prenotazione sempre consigliata

Info e prenotazioni:

www.nuovoteatrodellecommedie.it – [email protected] – 342 0352386

