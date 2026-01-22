Lara Gallo in Borderline al NTC
Sabato 24 gennaio alle ore 21.30 il Nuovo Teatro delle Commedie ospita Lara Gallo in Borderline, uno one-woman show comico, travolgente e imprevedibile che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di fondere comicità pura e profondità emotiva
Sabato 24 gennaio alle ore 21.30 il Nuovo Teatro delle Commedie ospita Lara Gallo in Borderline, uno one-woman show comico, travolgente e imprevedibile che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di fondere comicità pura e profondità emotiva.
Borderline è un monologo serrato e in continuo movimento, che alterna sketch esilaranti, momenti di poesia teatrale e personaggi memorabili. Al centro dello spettacolo un’indagine ironica e vertiginosa: come si abita il mondo, in quale punto ci si colloca, e cosa significa vivere in un universo in cui – secondo la fisica moderna – il tempo non esiste, mentre la vita quotidiana è scandita da corse, scadenze e ricordi.
A partire da questa premessa la protagonista attraversa le fragilità universali: le disavventure sentimentali, l’infanzia, le nevrosi familiari, per poi spingersi verso territori inattesi come la fisica per non addetti ai lavori, le teorie del complotto, il terrapiattismo, la guerra, fino a un irresistibile duetto filosofico tra Socrate e Platone e a un Galileo Galilei reinventato come hipster ante litteram.
Sotto la superficie brillante, il refrain «tutto apposto» rivela il suo risvolto amaro: nulla è davvero “a posto”. Borderline diventa così una condizione esistenziale più che una definizione clinica: vivere costantemente sul bordo, in equilibrio precario tra paure e desideri, sorriso e pianto, amore e morte.
Debuttato nell’ottobre 2024, lo spettacolo ha collezionato numerose repliche nel corso del 2025, registrando ovunque un forte apprezzamento di pubblico. Nel maggio 2025 è stato selezionato nel programma ufficiale del Torino Fringe Festival, dove ha realizzato sei sold out consecutivi, confermandosi come una delle proposte più incisive della scena contemporanea.
Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro
Prenotazione sempre consigliata
Info e prenotazioni:
www.nuovoteatrodellecommedie.it – [email protected] – 342 0352386
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.