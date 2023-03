Si parla di archeologia stellare al Museo del Mediterraneo

Giovedì 23 marzo, alle 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma la penultima conferenza del ciclo “L’Universo Misterioso”. Ne parlerà la prof.ssa Stefania Salvadori. Ingresso gratuito

Giovedì 23 marzo, alle 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma la penultima conferenza del ciclo “L’Universo Misterioso”, organizzata dalla Società Astronomica Italiana Sezione Toscana. L’argomento trattato riguarderà l’archeologia stellare, ovvero la prima apparizione delle stelle sulla scena cosmica. Ne parlerà la prof.ssa Stefania Salvadori, illustre astrofisica, che guiderà i partecipanti in un viaggio lungo 13.5 miliardi di anni fa, quando l’Universo bambino non era che un mare oscuro e calmo, unicamente costituito dagli elementi chimici più semplici: l’idrogeno e l’elio. Fu proprio nelle fornaci delle prime stelle che vennero forgiati per la prima volta gli elementi chimici “pesanti” che costituiscono il nostro stesso corpo: Carbonio, Ossigeno, Ferro e molti altri. In questa presentazione, la prof,ssa Salvadori spiegherà come sia possibile determinare le proprietà di questi primi astri andando a caccia di fossili stellari, ovvero delle stelle più antiche e povere di elementi chimici pesanti che si trovano nella nostra stessa Via Lattea. Ingresso gratuito.

Condividi: