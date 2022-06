“L’arma più potente erano gli occhi”. Studio per “Quattro bombe in tasca” di Ugo Chiti

Nuovo appuntamento con Laboratori in scena, la rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”,

la rassegna delle scuole cittadine giunta quest'anno alla sua XXII edizione.

Martedì 7 giugno alle ore 18.30 e alle 21, sul palco del Teatro Goldoni, le allieve e gli allievi del Laboratorio Giovani Adulti della Bottega d’Arte – Teatro Goldoni, guidati da Annalisa Cima e Mauro Pasqualini presentano “L’arma più potente erano gli occhi” Studio per Quattro bombe in tasca di Ugo Chiti.

Leggere di qualcosa ci coinvolge, ci permette di essere consapevoli e, se il libro è ben scritto e tutto va bene, spesso di emozionarci per quello che leggiamo. Però, per quanto possa catturarci, resta pur sempre il fatto che si tratta di qualcosa di finito in sé stesso, qualcosa con un inizio e una fine, di auto-concluso. Qualcosa che era già scritto e che, da soli, sul nostro divano, potremo leggere ancora e ancora quanto vorremo. Guardare un film ci può emozionare, può catturarci, ma il fatto che una volta finito potremo farlo ripartire da capo e guardarlo e riguardarlo dall’inizio alla fine quante volte vogliamo ci rende coscienti che, per quanto veritiero e coinvolgente, resta pur sempre un qualcosa di autonomo e già finito in se stesso. In un certo senso di non “vivo”. Il Teatro invece ha questo difetto di essere imperfetto. Avviene una volta sola. Potremo tornare nell’edificio teatro a vederlo quante volte vorremo e ogni volta sarà differente perché ogni volta, volenti o nolenti, i suoi interpreti saranno diversi e perché, dato che il teatro è un fenomeno collettivo che ha bisogno degli spettatori per esistere e dipende da come loro rispondono, ogni volta cambierà a seconda di come reagirà il pubblico. Questo succede perché in teatro le parole non sono fissate su un foglio di carta, non sono registrate, ma sono pronunciate da una persona che in quel momento sarà più o meno coinvolta, più o meno stanca, più o meno… Semplicemente il Teatro è imperfetto e in quella sua imperfezione lascia la possibilità ad infiniti modi di essere. Ecco che andare teatro vuol dire essere testimoni. Testimoni oculari di qualcosa di unico che è accaduto proprio davanti ai nostri occhi.

“Abbiamo iniziato la nostra ricerca su “Quattro bombe in tasca” di Ugo Chiti a dicembre 2021 – dichiarano Cima e Pasqualini – ci animava il desiderio di far essere il pubblico testimone degli eroi senza nome del nostro recente passato e della loro capacità di resistere e di sognare. Inizialmente volevamo dare il nostro contributo per mantenere viva la memoria. Poi, improvvisamente, da Giovedì 24 Febbraio 2022 non stavamo più raccontando il passato.

Avevamo iniziato a raccontare il presente. Queste quattro repliche le dedichiamo al popolo ucraino e a tutte quelle persone che dal 24 Febbraio di quest’anno stanno combattendo per la loro libertà e del loro popolo”

Con: Matteo Marrucci, Rinaldo Merelli, Viola Palmieri, Matteo Trematerra, Leonardo Cavalieri, Filippo Parlanti, Andrea Menicucci, Marta Rizzo, Virginia Di Lazzaro, Matteo Morsellino, Marta Serraglini, Alessio Staccioli, André Fournier, Andrea Pazzaglia, Mattia Lombardi, Rebecca Lucchesi, Gabriele Isetto, Gabriele Zanfagna, Margherita Ferrini, Ilaria Moriconi, Chiara Bersotti, Chiara Vaiani, Marta Rizzo, Chiara Vaiani, Giacomo Favilli, Giordana Franceschi, Simone Sorrente, Nicola Filippi, Sara Ulivi Mise en espace Annalisa Cima e Mauro Pasqualini.

Biglietti 5 € e 7 € in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.