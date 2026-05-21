“L’arte di reinventarsi”, al Teatro Minimo di Ardenza si parla di protezionismo economico e sostenibilità

Il secondo appuntamento delle “Conferenze in Teatro” del Piccolo Teatro Città di Livorno ETS metterà al centro il rapporto tra economia, società e trasformazione collettiva. Ospite della serata l’avvocato Piergiorgio Lenoci. Ingresso libero senza prenotazione

Il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS propone il secondo appuntamento delle “Conferenze in Teatro” 2026, ciclo dedicato al tema “L’arte di reinventarsi”, una rassegna orientata al dialogo tra arte, attualità e processi di trasformazione personale e collettiva.

Il percorso, articolato in quattro serate, prevede la proiezione di filmati selezionati per la loro capacità di offrire chiavi di lettura originali sul presente, favorendo confronto critico e riflessione condivisa.

L’incontro in programma lunedì 25 maggio, dal titolo “Origini storiche e sociologiche del protezionismo economico delle nazioni”, prenderà avvio dalla visione di un contributo TED dell’economista inglese Kate Raworth, docente alle Università di Oxford e Cambridge e autrice del saggio L’economia della ciambella del 2017, finalista al Financial Times & McKinsey Business Book of the Year Award.

Il modello economico elaborato da Raworth, diventato un punto di riferimento internazionale nel dibattito sulla sostenibilità, propone un sistema capace di garantire i bisogni essenziali dell’umanità nel rispetto dei limiti planetari, mettendo in discussione il concetto di crescita illimitata.

A partire da questa prospettiva, la serata approfondirà il tema del protezionismo economico come fenomeno storico e sociologico, dalle radici delle politiche mercantilistiche fino alle attuali dinamiche globali legate ai dazi commerciali. Il protezionismo sarà analizzato non soltanto come strumento di tutela economica e identitaria delle nazioni, ma anche come metafora di un più ampio processo di discernimento personale e comunitario.

Secondo l’impostazione della conferenza, così come una politica doganale equilibrata non coincide con la chiusura ma con la selezione di ciò che favorisce sviluppo e stabilità, anche la vita interiore richiede la capacità di custodire ciò che sostiene e nutre, promuovendo forme di sobrietà che, se condivise, possono contribuire al progresso collettivo.

Ospite della serata sarà Piergiorgio Lenoci, avvocato con esperienza nei settori del diritto penale, civile, dell’immigrazione, della navigazione e del diritto musulmano. Alla professione forense affianca un percorso accademico che comprende lauree magistrali in Giurisprudenza e in Storia e Civiltà, oltre al diploma in Archivistica e Paleografia conseguito all’Archivio di Stato di Firenze.

Nel corso della sua attività ha collaborato con istituzioni archivistiche ed editoriali nazionali, occupandosi di ricerche biografiche e progetti di ordinamento documentario. La sua competenza interdisciplinare offrirà una lettura approfondita dei processi storici e sociali che hanno modellato le politiche protezionistiche, con particolare attenzione alle implicazioni culturali e interculturali.

L’incontro si inserisce nel più ampio obiettivo della rassegna: promuovere una riflessione consapevole sulle sfide contemporanee attraverso il contributo dell’arte, della ricerca e del dialogo, incoraggiando nuove forme di iniziativa personale e comunitaria.

L’appuntamento è per lunedì 25 maggio alle 18.30 al Teatro Minimo di Ardenza.

Programma completo sul sito dell’associazione: Piccolo Teatro Città di Livorno ETS e alla pagina dedicata alle conferenze: Le Conferenze in Teatro 2026.

Ingresso a offerta libera senza prenotazione. Informazioni al numero 345 1570462.

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