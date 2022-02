L’artista Leonardi dipinge Faber e via del Campo per il compleanno di De Andrè

Sabato 19 verrà inaugurata a Genova la mostra "Colori e canzoni di Fabrizio De André" con i dipinti dell'artista livornese Fabio Leonardi

E’ uno degli appuntamenti più sentiti ed imperdibili per i fan di Fabrizio De André a Genova: è il compleanno Faber, che lo spazio-museo viadelcampo29rosso propone per il decimo anno (lo scorso anno in streaming), per un omaggio affettuoso a questo immenso artista.

Pur in versione ridimensionata a causa della pandemia, l’evento avrà luogo sabato 19 Febbraio a partire dalle 16 in via del Campo e vedrà alcuni momenti di incontro distinti sino alle 19, per evitare situazioni di assembramento.

Questo il programma:

– alle 16 donazione a viadelcampo29rosso da parte della Croce Bianca Genovese del quadro del pittore Francesco Masala ritraente “Fabrizio De André” – Interventi di Walter Carrubba (Presidente) e Benedetto Gritta Tassorello (Vice Presidente).

– alle ore 16.30 Inaugurazione della mostra “Colori e canzoni di Fabrizio De André” dell’artista livornese Fabio Leonardi presso la Saletta Mostre Temporanee, che sarà visitabile fino al 1° maggio (ingresso libero).

“Fare una mia personale dedicata a Fabrizio De André nella sua via del Campo e nella sua Genova è un grande onore per me, nonché una grande responsabilità – spiega Leonardi . Sin da bambino sono stato ipnotizzato dalle parole di Faber e dalla sua musica. Nei ricordi d’infanzia rammento sempre la mia incredulità nell’ascoltare un autore fuori dal coro e allo stesso tempo coro stesso. Per me Fabrizio De André racconta la vita, racconta il mare il cielo e la terra con quella grandezza terrena degna dell’uomo che ama l’uomo e con esso sta affianco… Il mare ci lega, Livorno e Genova sono unite da quel non so… che ci fa sentire il bisogno di orizzonti e De André di orizzonti ne ha raccontati tanti”.

Disegni tratti da nove canzoni di Fabrizio De André, inizialmente eseguiti a penna, “puliti”, netti e poi tradotti in una linea rossa per la stampa, che divengono manifesti, proprio per accentuare il tema della strada.

– Alle 17 incontro con Walter Pistarini, autore con Claudio Sassi del volume “Collezionare De André” (Musica in Mostra), tutto quello che c’è da sapere su come diventare collezionisti di Faber e come trovare rarità discografiche ed ogni sorta di memorabilia di Faber e della sua vasta produzione artistica. Con oltre 400 pagine a colori e oltre 3000 illustrazioni si percorre la carriera di Fabrizio attraverso gli spartiti musicali, le rarità quali lacche e provini, la bibliografia e le riviste e altro ancora. Un’avventura affascinante in cui tuffarsi con lo spirito del collezionista o con la curiosità di vedere tutto quello che è la carriera di un grande cantautore attraverso le sue opere.

Per tutto il pomeriggio non mancheranno nuove “chicche” e memorabilia da mostrare al pubblico e ascolti di versioni rare di alcuni tra i brani più amati del cantautore genovese e qualche sorpresa che siamo certi entusiasmerà tutti i partecipanti a questo pomeriggio di colore e racconti.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che dal 2012 gestisce l’emporio-museo viadelcampo29rosso per conto del Comune di Genova, punto di riferimento per gli amanti della canzone d’autore genovese ed , in particolare, per i fan di Fabrizio De André, che nella “sua” Via del Campo, possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, foto, scritti, memorabilia e la mitica “Esteve .

INFO

tel. 010-247.4064

mail: [email protected].

Ricordiamo che l’accesso al Museo è consentito con Super Green Pass e mascherina

ORARI DI APERTURA

Viadelcampo29rosso è aperto il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica 10 -13/ 14-19. Ingresso libero.