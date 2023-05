L’artista livornese Araldo Camici in mostra con sua figlia Elisa al Melograno

La mostra sarà inaugurata sabato 27 maggio allo ore 18 nei locali della galleria, in via Marradi 62/68

Araldo Camici e Elisa Camici padre e figlia insieme per i sentieri dell’arte- A pochi mesi dall’ultima mostra, l’artista livornese Araldo Camici ci propone, in un piacevole sfondo di sue opere floreali, una nuova serie di astrazioni. La figlia Elisa lo accompagna con le sue creazioni naif.

Una stimolante sfida artistica in ambito familiare. Dopo l’esordio dello scorso ottobre, ecco ancora la originale pittura naif di Elisa Camici che si confronta con la nuova serie di opere astratte che Araldo Camici ha realizzato in questi ultimi mesi.

La mostra sarà inaugurata sabato 27 maggio allo ore 18 nei locali della galleria, in via Marradi 62/68.

Araldo Camici – Araldo Camici, artista a tutto tondo, direi, senza esagerare nel commento. Una pittura tenuta salda dalla dettagliata poesia che si rivela prepotente in ogni sua opera ed emerge ogni qualvolta pennello o spatola indugiano sulla tela bianca. Allora mente e mano concertano di lavorare insieme in un unicum totalizzante che non accetta indugi o compromessi, il colore urla e strepita come un cavallo liberato dalle redini e lo spettatore si domanda dove vuole arrivare. Il messaggio arriva forte, talvolta minimalista, sempre corretto, tenuto saldo da una logica stringente. Il colore è vita, questo Camici lo sa e ne trasferisce il linguaggio anche nei suoi scritti. Nell’ultimo suo libro “Stai con me” edito dalla Ibiskos rivela la stessa grazia e forza.

Giuliana Matthieu

Elisa Camici – La pienezza della vita con le mille occasioni: le opportunità, le sensazioni, le emozioni, i fatti, le consuetudini, i colpi di scena che rendono ogni situazione unica. Questa è la pittura di Elisa Camici, una realtà caleidoscopica dove le immagini si frantumano in tessere colorate per riaggregarsi in nuove figure. E alberi in fiore, uccelli variopinti, strisce di mare con barche, pesci nelle piazze e nelle vie, grandi gatti sui tetti ad indicare che lassù sono loro i padroni. Una vitalità che non è il cupo “horror vacui” del Barocco, ma la perfetta armonia del mondo, che solo una musicista come Elisa sa cogliere. Il colore si fa musica e ritmo, tutte le sensazioni possibili si fondono in una immensa sinestesia, ma ogni cosa è, incredibilmente, al suo posto.

Cristina Quartarone

Condividi: