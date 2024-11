L’associazione sarda Quattro Mori compie 30 anni. Festa in Fortezza Nuova

Appuntamento venerdì 29 novembre, alle ore 21.30 in Fortezza Nuova, con Itinerari Musicali "Suoni e voci di Sardegna a Livorno" promossa dall'associazione culturale sarda "Quattro Mori" di Livorno con la partecipazione del dj Giovanni Frau e del cantautore Matteo Becucci. Ingresso libero

Venerdì 29 novembre, alle ore 21.30 in Fortezza Nuova, è in programma l’iniziativa Itinerari Musicali “Suoni e voci di Sardegna a Livorno” promossa dall’associazione culturale sarda “Quattro Mori” di Livorno, in occasione del 30° anniversario dell’associazione, con la partecipazione del dj Giovanni Frau e del cantautore Matteo Becucci. Il 27 novembre 1994 un gruppo di amici si riunisce a Livorno. Li accumuna una volontà, quella di far conoscere in Toscana la cultura sarda e portare ai sardi testimonianze della cultura Toscana. Volgendosi indietro a guardare le iniziative promosse in questi anni dall’Associazione, possiamo vedere con orgoglio di essere riusciti a toccare un ampio ventaglio di temi, con una variegata offerta: conferenze sulla letteratura e la cultura, concerti, spettacoli teatrali, presentazioni, corsi di lingua con particolare attenzione al settore turistico, pubblicazione di libri, traduzioni, CD musicali e sport. A tutto questo si affianca la gestione della Biblioteca. La promozione della conoscenza e dell’interesse per una cultura ricca e importante e soprattutto il recupero e la conservazione di un patrimonio culturale che è al contempo sardo e toscano, che hanno portato all’Associazione anche prestigiosi riconoscimenti. La speranza è quella di risvegliare l’interesse di nuovi soci attivi, che apportino nuove idee e nuove forze per continuare a far vivere quest’angolo di Sardegna in una Livorno aperta alle culture. Quale migliore modo per festeggiare tutto ciò, se non tramite una festa di anniversario dell’attività? L’anniversario può diventare l’occasione per ricordare e ringraziare chi ha condiviso parte della storia dell’Associazione e chi ha contribuito a realizzare ciò che è oggi, ma anche di cogliere al contempo la possibilità di creare promozione, raccontando sé stessi al mondo. Festeggiare obbiettivi come i 30 anni di attività, permette di esaltare il senso di appartenenza al proprio sodalizio attraverso un momento ludico o di coesione: un modo assolutamente unico per fare della propria attività un punto focale, migliorando allo stesso tempo i rapporti tra i soci come veicolo promozionale per le nuove idee ed attività che caratterizzeranno il futuro dell’Associazione, senza rinunciare alla storia e al presente, ma anzi sfruttandoli come motore per il miglioramento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©