L’attesa è finita: via alla festa per i 25 anni della Mayor Von Frinzius

Il 9 febbraio sarà l’ultima replica di "Augenblick" e partirà la prevendita del nuovo spettacolo firmato Mayor Von Frinzius “Sonnambuli" che debutterà il 19 maggio al Teatro Goldoni di Livorno

Finalmente l’attesa è finita, e stanno per avere inizio i festeggiamenti per i 25 anni della Compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini.

Dopo lo spettacolo “In fondo a destra” che replicherà domenica 6 febbraio al teatro Ordigno di Vada alle 17.15,

Si terrà presso il locale Thisintegra in via Ganucci 3, un convegno riguardante la storia Mayor Von Frinzius in cui interverranno il regista Lamberto Giannini ed altri ospiti.

Il convegno si terrà alle ore 21.00 e sarà accompagnato da un rinfresco offerto al pubblico partecipante.

Il 9 febbraio infine, dopo due anni di lontananza dal palco del Teatro Goldoni, la Mayor Von Frinzius potrà finalmente tornare a respirare portando in scena proprio lì, su quel legno, la sua ultima produzione “Augenblick, non ora”.

Lo spettacolo, però, non sarà una replica qualunque: durante la serata infatti interverranno numerosi ospiti tra cui Stefano Santomauro, Alessia Cespuglio, Marco Conte, Leonardo Fiaschi, Claudio Marmugi, Emiliano Geppetti, la Compagnia Ribolle ed Igor Protti.

Il 9 febbraio sarà l’ultima replica di “Augenblick” e partirà la prevendita del nuovo spettacolo firmato Mayor Von Frinzius “Sonnambuli” che debutterà il 19 maggio al Teatro Goldoni di Livorno. Potete assicurarvi il vostro biglietto:

1) presso la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì ore 10:00/13:00 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16:30/19:30;

2) online e nei punti vendita TicketOne

Vi ricordiamo, inoltre, che mostrando il biglietto dello spettacolo del 9 febbraio”Augenblick”, si avrà diritto ad uno sconto di 2€ sull’acquisto del biglietto del nuovo spettacolo della Compagnia del 19 maggio; questo solo presso la biglietteria del Teatro Goldoni e SOLO per gli acquisti fatti dal 9 al 15 febbraio.