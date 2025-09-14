Laura Paggini a “Incontri con l’autore”

Nell’ambito della nota rassegna che si svolge ogni anno a Montenero presso il Ristorante Conti, mercoledì 18 alle ore 18,30 la curatrice Rossana Fatighenti ospiterà Laura Paggini e il suo romanzo “La danza del lupo”, pubblicato da MdS Editore.

Dopo la recente ristampa e la partecipazione all’ultima edizione di Effetto Venezia dedicata alla creatività delle donne, il romanzo riconferma la propria attualità nel proporre una storia graffiante e disincantata che fotografa la realtà senza sconti e ipocrisie. Persone comuni, piccoli grandi eroi di oggi, dai percorsi dolorosi e rivoluzionari. Un libro vero che scuote il lettore e insieme propone rinascite.

Laura Paggini, livornese, negli anni ’80 speaker radiofonica, si è poi dedicata alla scrittura di romanzi di impegno sociale. Con “Pesante come una piuma” ha realizzato un progetto educativo di lunga data accolto in molte scuole anche oltre regione. Più recente quello con “La Danza del lupo”, letto e discusso con l’autrice nella locale Casa Circondariale.

