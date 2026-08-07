Laura Plataroti vince il contest fotografico Montenero i giorni del fuoco

Grande successo sul sagrato del Santuario per la serata finale del workshop diretto da Luigi Angelica. Sul podio Barbara Barbini e Francesca Gini. Presente l'assessore Garufo che ha salutato il foltissimo pubblico presente

Una platea gremita e attenta ha fatto da cornice, sul sagrato del Santuario di Montenero, alla serata conclusiva della prima edizione del contest-workshop fotografico “Montenero i giorni del fuoco”. L’evento, svoltosi ieri sera 6 agosto, ha celebrato il racconto visivo e documentario realizzato da quindici fotografi che, durante i tre giorni della tradizionale Festa del Fuoco di San Giovanni, hanno immortalato l’anima, i volti e le tradizioni del quartiere. L’apertura della serata ha visto l’importante partecipazione dell’Assessore al Turismo del Comune di Livorno, Rocco Garufo, che nel suo intervento di saluto ha espresso grande soddisfazione davanti al folto pubblico, sottolineando il valore culturale e turistico di iniziative capaci di valorizzare i quartieri storici della città attraverso l’arte.

L’iniziativa, ideata, organizzata e tutorata dal fotografo Luigi Angelica, presidente anche dell’Associazione Culturale Click Art, punto di riferimento della fotografia d’autore, si è conclusa con un format dinamico e molto apprezzato dal pubblico: la proiezione dei video e dei portfolio realizzati dai partecipanti, accompagnata dalle letture critiche e dall’analisi tecnica fornite in diretta dallo stesso Luigi Angelica e dall’esperto in comunicazione Carlo Raffaelli. A rendere la serata ancora più coinvolgente è stato l’intermezzo “Wanted”, un gioco a premi basato sui volti del pubblico fotografati durante la festa, che ha visto i cittadini presenti salire sul palco per ritirare un omaggio. Il culmine della serata è stato l’annuncio dei verdetti emessi nei giorni scorsi dalla giuria tecnica, composta da Silvia Tampucci BFI (Direttrice Gallerie FIAF, AFI e lettrice portfolio), Elena Bacchi (fotografa e lettrice portfolio) e dallo stesso Carlo Raffaelli. La vincitrice assoluta della manifestazione è Laura Plataroti, che con il suo progetto intitolato “Il sogno” si è aggiudicata il primo premio: un buono acquisto del valore di 500 euro offerto da Il Fotoamatore. Il secondo gradino del podio è andato a Barbara Barbini con il portfolio “Acqua e fuoco di San Giovanni”; al terzo posto Francesca Gini con l’opera “Il Frataio”, mentre come autore segnalato dalla giuria è stato premiato Giovanni Aprato con “La banda Miwa”. Nel corso delle premiazioni sono state consegnate anche targhe di merito, premi in materiale fotografico e volumi fotografici di Luigi Angelica. Proiettati e applauditi anche i lavori di Marco Pannocchia (“Su e giù per Montenero”) e Roberto Franchi (“Le forme del gesto”), che hanno ricevuto una menzione d’onore da parte di Luigi Angelica per l’originalità dello sguardo documentario. La perfetta riuscita della kermesse è stata resa possibile grazie alla sinergia istituzionale del territorio. Gli organizzatori hanno espresso sul palco un profondo ringraziamento alla Veneranda Congregazione Vallombrosana e, in particolare, al Reverendo Padre Abate Don Giuseppe Casetta per la concessione del prestigioso sagrato. Un ringraziamento speciale è andato alla Pro Loco Vivi Montenero, rappresentata dal presidente Alberto Spagnoli, e alla Misericordia di Montenero, con l’intervento della governatrice Elena Del Corso, partner fondamentali che hanno collaborato attivamente per rendere possibile l’intera manifestazione.

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