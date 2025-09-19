Laura Venturi presenta la sua mostra Passepartout

Mostra personale di Laura Venturi intitolata “Passepartout”. Il vernissage ci sarà venerdì 19 settembre alle ore 18:00 in via della Venezia, 7 alla Galleria d’Arte Fidanda. L’artista, nota per la sua straordinaria sensibilità e la padronanza tecnica, propone un percorso che va dalla tridimensionalità illusionistica dei suoi primi lavori alle opere più recenti, ricche di simboli e segni evocativi, in cui il colore e il gesto pittorico diventano strumenti di introspezione e comunicazione. Tra le opere esposte, “Ali libere” rappresenta un momento chiave della mostra: pagine del diario dell’artista, stampate e accartocciate, dialogano con la pittura, raccontando una storia personale senza svelarla del tutto, offrendo al pubblico un’esperienza di riflessione e scoperta unica. Laura Venturi ha esposto in importanti sedi italiane e internazionali, tra cui Venezia, Milano, Roma, Napoli, Miami e molte altre città, partecipando a collettive e manifestazioni prestigiose come la Triennale di Venezia 2024 e la prossima Quadriennale di Milano 2025. Fa parte dello storico Gruppo Labronico e vanta collaborazioni e riconoscimenti su riviste e quotidiani nazionali.

