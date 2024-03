Lavoriamo per la legalità, workshop con il Vespucci-Colombo

Lavoriamo per la legalità è il titolo del workshop con le classi IV e V dell’istituto Vespucci Colombo che si terrà martedì 12 marzo nei locali del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno (via Roma n. 243). L’evento è stato promosso nell’ambito del progetto di sostegno alla legalità, realizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine di Livorno e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Questo ponte tra scuola e lavoro cercherà di porre l’attenzione sull’importanza della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, incoraggiando la diffusione di buone pratiche e promuovendo la cultura su diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro.

Il programma:

ore 09:30 inizio lavori

introduce Gloria Cappagli, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Livorno.

Interventi:

Elisa Paolieri, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro “Percorso Istituto Vespucci Colombo con i Consulenti del Lavoro”

Dott. Col. t.ST Cesare Antuofermo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno

Dott. Antonino Bartuccio, “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio”

Dott. Giacomo Ebner, Magistrato Ministero della Giustizia (in collegamento da Roma) “Educare i ragazzi alla legalità”

Dott. Alessandro Bensi, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, “Il Consulente del Lavoro baluardo della legalità”

Dott. Rosario De Luca Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (in collegamento da Roma) “Lavoro etico: i CDL sfidano i Paesi UE”

Chiarimenti, quesiti, domande da parte degli studenti

ore 12:30 chiusura lavori

Info: [email protected]. – cell 3487820373

