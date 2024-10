“Le avventure di Alessandro in filastrocche”, un libro scritto da un bambino per i bambini

Un libro speciale, un libro scritto da un bambino per i bambini che racconta le sensazioni e le esperienze personali di un bimbo di otto anni. Verrà presentato domenica 27 ottobre, alle 11, nella Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno

Da un fatto casuale emerge in Alessandro Trovato, il bambino autore del volume, la voglia di scrivere le sue avventure sotto forma di filastrocche. Farfalle, chiocciole, passerotti e cani, ma anche il mare, le bandiere e altro ancora, animano le sue storie e danno modo ad Alessandro di esprimere sé stesso con l’energia e la curiosità che lo contraddistinguono. Le filastrocche di Alessandro nascono per i bambini e le bambine, ma sono interessanti anche per gli adulti e in particolare per quei genitori incuriositi dall’esperienza narrativa di un bambino di otto anni. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Sillabe di Livorno e arricchito dalle immagini colorate di Lorenzo Pagliarella, può rappresentare anche un volume su cui lavorare in classe.

Alla presentazione, introdotta da Fabio Saller, interverranno l’autore Alessandro Trovato e l’illustratore Lorenzo Pagliarella. Lo stesso Alessandro Trovato si esibirà al pianoforte con tre brani musicali inediti.

La partecipazione all’evento è gratuita e non vincolata al biglietto d’ingresso dell’Acquario. È comunque previsto uno sconto di un euro sul biglietto Adulto/Ragazzo per tutti i partecipanti che nella stessa giornata volessero visitare la struttura, da richiedere direttamente alla biglietteria dell’Acquario.

Il volume “Le avventure di Alessandro in filastrocche” è disponibile sullo store online della casa editrice Sillabe ( www.sillabe.it).

Nella giornata di domenica 27 ottobre, l’Acquario di Livorno sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito internet della struttura (www.acquariodilivorno.it).

